పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ డబుల్ గేమ్... ఇరాన్తో సైనిక చీకటి ఒప్పందాలు.. అమెరికా గుర్రు
పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ డబుల్ గేమ్ అడుతున్నట్టు అమెరికా నిఘా వర్గాలు నిగ్గుతేల్చాయి. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తపరిస్థితుల నేపథ్యంలో శాంతి చర్చల కోసం ఇరాన్ అమెరికా దేశాలకు తమ దేశాన్ని ఆతిథ్యంగా ఇచ్చారు. 21 గంటల పాటు సుధీర్ఘంగా సాగిన ఈ చర్చలు విఫలమయ్యాయి. అయితే, మధ్యవర్తి పేరుతో ఇరాన్తో పాకిస్తాన్ చీకట్లో సైనిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్టు సమాచారం.
ఇందులో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ కీలక పాత్ర పోషించి డబుల్ వైఖరిని అవలంభిచినట్టు సమాచారం. దీనిపై అమెరికా నిఘా వర్గాలు తయారు చేసిన నివేదిక సంచలనంగా మారింది. పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అమెరికా ప్రయోజనాలకు గండి కొట్టేలా ఉన్నాయని ఆ నివేదిక హెచ్చరించింది.
తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పాకిస్థాన్.. అమెరికా లేదా సౌదీ అరేబియా సాయం కోసం ఎదురుచూడకుండా ఇరాన్ వైపు మొగ్గు చూపడం వెనుక మునీర్ వ్యూహం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్కు చెందిన అత్యాధునిక డ్రోన్లు, షహెద్ క్షిపణి వ్యవస్థలను పాక్ సైన్యంలోకి చేర్చుకునేందుకు ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. గతంలో టెహ్రాన్ పాక్ డిఫెన్స్ అటాచీగా పనిచేసినప్పటి నుంచే మునీర్కు ఇరాన్ సైనిక నాయకత్వంతో బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
ఈ పరిణామాలు వాషింగ్టన్ను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటం పేరుతో అమెరికా ఏటా పాకిస్థాను భారీగా నిధులు అందిస్తోంది. ఇప్పుడు మునీర్ చర్యల వల్ల ఆ నిధులు పరోక్షంగా అమెరికా వ్యతిరేక దేశమైన ఇరాన్కు లేదా ఆ దేశ మద్దతున్న ఉగ్రసంస్థలకు చేరే ప్రమాదం ఉందని భయపడుతోంది. తన పాత పరిచయాలతో మునీర్ ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్తో రహస్య సమావేశాలు జరుపుతున్నారని, దీనివల్ల పాక్ అణు రహస్యాలు ఇరాన్కు చేరే ప్రమాదం కూడా ఉందని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మొత్తం మీద, జనరల్ మునీర్ వైఖరి పాకిస్థాన్ను అంతర్జాతీయంగా మరింత ఒంటరిని చేసే అవకాశం ఉందని, ఆయనపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు విధించవచ్చని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సౌదీని కాదని ఇరాన్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం గల్ఫ్ దేశాలతో పాక్ సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుందని కూడా నివేదికలో పేర్కొన్నారు.