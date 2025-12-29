ఆపరేషన్ సిందూర్తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్
భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తమను బాగా దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా, తమకు అత్యంత కీలక వైమానిక స్థావరమైన నూర్ ఖాన్ కేంద్రం దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడిలో స్థావరం దెబ్బతిన్నదని చెప్పారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 36 గంటల్లో భారత్ దాదాపు 80కి పైగా డ్రోన్లను ప్రయోగించిందని, వీటిలో 79 డ్రోన్లను పాక్ రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకోగలిగిందని, ఒక్క డ్రోన్ మాత్రం నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరాన్ని తాగిందని చెప్పారు. ఆ దాడిలో సైనిక స్థావరానికి నష్టం వాటిల్లడంతో పాటు అక్కడి సిబ్బందికి గాయాలు కూడా అయ్యాయని ఆయన అంగీకరించారు. భారత్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ వినియోగం ఎంత ప్రభావంతంగా ఉందో ఈ అంగీకారంతో మరోమారు ప్రపంచానికి తేటతెల్లమైంది.
కాగా, ఈ యేడాది మే నెలలో పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడులకు ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో సైనిక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ దాడులు పాక్ సైన్యాన్ని తీవ్రంగా కుదిపేశాయన్న విషయం ఇపుడు వెలుగులోకి వస్తోంది. ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న శిబిరాలే లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో భారత్ చేపట్టిన దాడులు పాక్, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని ఉగ్ర నెట్వర్క్లను ధ్వంసం చేసిన విషయం తెల్సిందే.