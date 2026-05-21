పాకిస్తాన్: క్రైస్తవ బాలిక కిడ్నాప్-ఇస్లాం మతంలోకి మార్పిడి, 41 ఏళ్ల ముస్లిం వ్యక్తితో వివాహం
పాకిస్థాన్లో ఓ క్రైస్తవ బాలికను అపహరించి.. ఇస్లాంలోకి మతమార్పిడి చేసి వివాహం చేసుకున్నాడు ఓ వ్యక్తి. లాహోర్లో, మూర్ఛ వ్యాధి, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న 14 ఏళ్ల క్రిస్టియన్ బాలికను, 41 ఏళ్ల వివాహితుడైన ముస్లిం వ్యక్తి అపహరించి, ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని బలవంతంగా ఇస్లాంలోకి మార్చి వివాహం చేసుకున్నాడు.
లాహోర్లోని గుల్బహార్ కాలనీలో రోజువారీ కూలీగా పనిచేస్తున్న, స్థానిక బ్రదరెన్ చర్చి సభ్యుడైన అబ్బాస్ మసీహ్, ఒక ముస్లిం ఇంట్లో గృహ సహాయకురాలిగా పనిచేస్తున్న తన కుమార్తె నిషా బీబీ మే 12న పని నుంచి ఇంటికి తిరిగి రాలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
"నిషా పని నుంచి ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, మేము ఆమె యజమాని ఇంటికి వెళ్లాము, అక్కడ ఆమె అప్పటికే వెళ్లిపోయిందని మాకు చెప్పారు," అని మసీహ్ అన్నారు. ఆమె ఆచూకీ లభించకపోవడంతో తాను పోలీసులను సంప్రదించినట్లు మసీహ్ తెలిపారు.
యజమాని నివాసం నుండి సేకరించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీలో నిషా గుర్తుతెలియని మధ్య వయస్కుడితో కలిసి వెళ్తున్నట్లు కనిపించడంతో, పోలీసులు కిడ్నాప్ కేసును నమోదు చేసారు. విచారణలో ఆ వ్యక్తి తన 41 ఏళ్ల భర్త అర్షద్ హబీబ్ అని స్థానిక మహిళ గుర్తుపట్టిందని ఆయన అన్నారు. హబీబ్ తనకు చెప్పకుండా, వారి ఇద్దరు మైనర్ పిల్లలతో కలిసి అదే రోజు అదృశ్యమయ్యాడని ఆ మహిళ పేర్కొంది.
తన కుమార్తె మూర్ఛ వ్యాధితో బాధపడుతోందని, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటోందని, ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి కారణంగానే ఆమె సులభంగా లక్ష్యంగా మారిందని మసీహ్ చెప్పినట్లు మీడియా తెలిపింది.
నిందితుడికి ఇదివరకే మూడుసార్లు వివాహాలు జరిగాయని, ఆ వివాహాల ద్వారా అతనికి పిల్లలు కూడా ఉన్నారని తెలిసింది. నిషా ఫిబ్రవరి 15న ఇస్లాం మతంలోకి మారిందని, మూడు రోజుల తర్వాత హబీబ్ను వివాహం చేసుకుందని పేర్కొంటూ పోలీసులు తరువాత కుటుంబానికి పత్రాలను చూపించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతుంది.
