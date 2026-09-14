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  4. Pakistan hikes Masood Azhar bounty to Rs 70 lakh ahead of FATF meet in October
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (17:41 IST)

మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది మసూద్ అజార్‌ను పట్టిస్తే 70 లక్షల పాక్ రూపాయలు

Pakistan hikes Masood Azhar bounty
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (17:41 IST)
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జైషే మహ్మద్ ఉగ్ర ముఠా అధినేత, మోస్ట్ వాంటెడ్ మసూద్ అజార్‌ను పట్టిస్తే రూ.70 లక్ష పాక్ కరెన్సీ ఇస్తామని పాకిస్తాన్ సర్కారు ప్రకటించింది. అదేసమయంలో మసూద్ అజార్ తమ దేశంలో మరోమారు శత్రుదేశం ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని నమ్మించేందుకే పాకిస్థాన్ ఇలాంటి ప్రకటన చేసినట్టుగా ఉంది. 
 
ఆ దేశ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ తన 'మోస్ట్ వాంటెడ్' ఉగ్రవాదుల 'రెడ్ బుక్'లో మసూద్‌ పేరును చేర్చింది. అతడి ఆచూకీ తెలిపిన వారికి 70 లక్షల పాకిస్థానీ రూపాయలు బహుమతిగా ప్రకటించింది. కాగా, అతడిని పట్టిస్తే 50 లక్షల పాకిస్థానీ రూపాయలు ఇస్తామని ఐదేళ్ల క్రితమే ప్రకటించింది. 
 
ప్రస్తుతం దానికి మరో 20 లక్షలు చేర్చి.. తాజాగా మరోసారి ప్రకటన చేసింది. అక్టోబరులో జరగనున్న ఆర్థిక చర్యల కార్యదళం (ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్) సర్వసభ్య సమావేశానికి ముందు పాకిస్థాన్‌ ఈ తరహా ప్రకటన చేయడం గమనార్హం.
 
ఉగ్రవాదులపై పాకిస్థాన్‌ చర్యలు తీసుకుంటోందనే అభిప్రాయాన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో కలిగించి.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదురయ్యే ఒత్తిళ్ల నుంచి తప్పించుకొనేందుకే ఆ దేశం ఈ ప్రకటన చేసి ఉండొచ్చని భారత నిఘా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 
 
పాక్‌ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న జైషే మహ్మద్‌ ఉగ్ర ముఠా అధినేత అయిన మసూద్‌.. భారత్‌లో పలు భీకర దాడులకు సూత్రధారి. 1995లో భారత్‌ అతడిని అరెస్టు చేసింది. అయితే, 1999లో కొందరు ఉగ్రవాదులు విమానాన్ని హైజాక్‌ చేసి అతడిని విడిపించుకున్నారు. 
 
ఆ తర్వాత అతడు జైషేను స్థాపించాడు. 2001లో పార్లమెంట్‌పై జరిగిన ఉగ్రదాడి, 2008లో ముంబైలో జరిగిన బాంబు పేలుళ్లలోనూ ఇతడి ప్రమేయం ఉంది. 2019లో మసూద్‌ను ఐరాస అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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