భొలారిలోని ఎయిర్ బేస్కు మరమ్మతులు చేపట్టిన పాకిస్థాన్
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత సైన్యం చేపట్టిన ప్రతీకార దాడుల్లో పాకిస్థాన్లోని ఎయిర్బేస్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వీటికి పాకిస్థాన్ రక్షణ శాఖ మరమ్మతులు చేపట్టింది. తాజాగా వెలుగు చూసిన ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో భొలారిలోని పాక్ వాయుసేన స్థావరం దెబ్బతిన్న విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు, అందులోని దెబ్బతిన్న ఓ హ్యాంగర్కు మరమ్మతులు చేయడం తెలుస్తోంది. ఈ యేడాది జనవరి 28వ తేదీన వాంటోర్ సంస్థకు చెందిన ఉపగ్రహాలు ఇక్కడ చిత్రాలను తీశాయి. ఆ సమయంలో ఎయిర్బేస్లో దెబ్బతిన్న హ్యాంగర్కు పాక్ దళాలు మరమ్మతులు చేస్తున్నట్టు తేలింది.
కాగా, భారత్ వైమానిక దళం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో తమకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని, తామే భారత విమానాలను కూల్చేశామంటూ పాకిస్థాన్ ప్రగల్భాలు పలికింది. వాస్తవాలను కప్పిపెట్టి ఆ దేశం చేస్తున్న ప్రకటనల్లోని డొల్లతనం మరోమారు బయటపడింది. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ యుద్ధ విమానాలు జరిపిన దాడుల్లో పాక్లోని ఎయిర్బేస్లు బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇదే విషయాన్ని భారత్ ప్రపంచానికి వెల్లడించింది.
పాక్ డ్రోన్ దాడులకు జవాబుగా భారత వాయుసేన మే 10వ తేదీన భొలారీ బేస్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసింది. ఈ దాడిలో ఉపయోగించిన ఆయుధాలను వెల్లడించినప్పటికీ ఎయిర్ బేస్ను దెబ్బతీసినట్టు ప్రకటించింది. పాక్ మాత్రం ఈ వాదనను కొట్టిపారేసింది. కానీ, ఇపుడు ఆ ఎయిర్ బేస్కు మరమ్మతులు చేపట్టింది. తాజాగా వెలుగు చూసిన శాటిలైట్ చిత్రాల్లో పాక్ వాయుసేన స్థావరం దెబ్బతిన్న విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.