భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేను అడ్డుకోకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయంలో తను జోక్యం చేసుకోకపోయినట్లయితే ఆ దేశంలో 35 మిలియన్ల మంది పౌరులతో సహా పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చనిపోయేవారని షాకింగ్ కామెంట్ చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధంలోకి దిగకుండా ఆపాననీ, తను అడ్డుకోకుంటే ఆ రెండు దేశాలు అణుయుద్ధాన్ని చేసుకునేవంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
బుధవారం నాడు స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... నా మొదటి 10 నెలల కాలంలో 8 యుద్ధాలను ఆపేసాను. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఎలాగైనా ఆపాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాను. అసలు రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభం సమయంలో నేను కనుక అధ్యక్షుడిగా వున్నట్లయితే ఇపుడా యుద్ధం జరిగేది కాదు. అంతేకాదు, ఆసియాలో భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధాన్ని కూడా నేనే ఆపాను. ఆ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు నేను కృషి చేయకపోతే 35 మిలియన్ల మంది పౌరులు చనిపోయేవారు. పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి కూడా చనిపోయేవారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
ఐతే ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో తడబాటు పడ్డారనీ, 35 మిలియన్ల మంది పౌరలు చనిపోయేవారని పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చెప్పారని పేర్కొనడానికి బదులుగా పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చనిపోయేవారని అని వుంటారని పలువురు చెబుతున్నారు. ఐతే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటివరకూ వైట్ హౌస్ అధికారులు ఎవ్వరూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
కాగా ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టి పాకిస్తాన్ గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తించిన భారత్ దెబ్బకు తోక ముడిచింది. కాల్పుల విరమణకు ప్రాధేయపడటంతో భారత్ అందుకు అంగీకరించింది. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి దాడులు జరిగినా పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని కూడా హెచ్చరించింది. భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని అడ్డుకోవడంలో ట్రంప్ పాత్ర వున్నదని వచ్చిన వార్తలను సైతం భారత్ తోసిపుచ్చింది.