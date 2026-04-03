పాకిస్థాన్లో మళ్లీ భగ్గుమన్న ఇంధన ధరలు - లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.520
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు కొరత ఏర్పడింది. దీంతో అనేక దేశాల్లో చమురు ధరలు పెరిగాయి. అయితే, పాకిస్థాన్లో మాత్రం ఈ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుని సతమతమవుతున్న దేశ ప్రజలపై పాక్ పాలకులు పెట్రోల్ భారాన్ని భారీగా మోపారు. ఈ పెంచిన ధరలు శుక్రవారం నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించింది.
ఈ తాజా పెంపుతో లీటర్ హై స్పీడ్ డీజిల్ ధర ఏకంగా 54.9 శాతం పెరిగింది. ఫలితంగా గతంలో రూ.184.49గా ఉండే డీజిల్ ధర ఇపుడు ఏకంగా రూ.520.35కు చేరుకుంది. అలాగే, పెట్రల్ ధరపై కూడా 42.7 శాతం పెంచేసింది. దీంతో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.137.23 నుంచి రూ.458.40కి ఎగబాకింది. నెల రోజుల వ్యవధిలో పాకిస్థాన్లో ఇంధన ధరలు పెరగడం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం.
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరిగాయని, ఈ భారాన్ని వినియోగదారులకు బదిలీ చేయక తప్పడం లేదని అయితే, బలహీన వర్గాలపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఉపశమన చర్యలు తీసుకుంటామని పాక్ ఆర్థిక మంత్రి మహ్మద్ ఔరంగజేబ్, పెట్రోలియం శాఖామంత్రి అలీ పర్వైజ్ మాలిక్ గురువారం రాత్రి వెల్లడించారు.