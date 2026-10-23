సైనికుల మృతదేహాలను దయనీయస్థితిలో వదిలేస్తే మేమే అంత్యక్రియలు చేశాం : పాక్కు భారత్ కౌంటర్
కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత దాయాది దేశం సైనికుల మృతదేహాలను దయనీయ స్థితిలో వదిలేస్తే తామే అంత్యక్రియలు పూర్తిచేశామని పాకిస్తాన్కు భారత్ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్పై నిందలు వేయాలని చూసిన పాకిస్తాన్కు భారత్ గట్టిగా సమాధానం చెప్పింది. ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశంలో పాకిస్తాన్ మరోమారు జమ్మూకాశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించగా, దానికి భారత్ గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది.
ఐరాస సమావేశంలో పాకిస్తాన్ రాయబారి జమ్మూకాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తగా.. భారత శాశ్వత మిషన్ తొలి కార్యదర్శి భావికా మంగళానందన్ ఖండించారు. జమ్మూకాశ్మీర్ భారత్ అంతర్గత విషయమని.. దాని గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు పాక్కు లేదని స్పష్టం చేశారు. కాశ్మీర్పై పెట్టే శ్రద్ధ.. తన ఆక్రమణల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లోని మైనార్టీలపై పెట్టాలని సూచించారు. అనేకమంది మైనారిటీలు కనుమరుగవుతున్నారని.. నిరంతరం వారి హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోందన్నారు. మొదట ఆ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలన్నారు.
'అసాధారణ పరిస్థితులలో అంత్యక్రియల హక్కులు.. మత విశ్వాసాలు' అనే అంశంపై చర్చలో మంగళానందన్ మాట్లాడుతూ.. పై విధంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. '1999లో కార్గిల్లో మరణించిన సొంత సైనికుల మృతదేహాలను కూడా స్వీకరించని ఒక దేశం.. విశ్వాసం, మత స్వేచ్ఛ, ఖననాల గురించి మాట్లాడటం విడ్డూరం. నేను వారికి ఒక విషయం గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. వారు తమ సైనికుల మృతదేహాలను దయనీయ పరిస్థితుల్లో వదిలేసిన సమయంలో.. వాటికి భారత సైన్యమే సైనిక లాంఛనాలతో, ఇస్లాం సంప్రదాయాల ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. ఒక ఉగ్రవాది అమాయక ప్రజలను చంపడమే కాకుండా.. ఒక దేశ మనోస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాడు. అలాంటి ఉగ్రవాదుల హక్కుల కోసం ఇంత తీవ్రంగా వాదిస్తున్న పాకిస్థాన్.. ఉగ్రవాద బాధితుల హక్కుల గురించి ఆలోచించకపోవడం ఆశ్చర్యకరం' అని మంగళానందన్ పేర్కొన్నారు.