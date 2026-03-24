ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధానికి బ్రేక్: పాక్ చర్చలు
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించి చర్చలు జరిపేందుకు పాకిస్థాన్ ముందంజ వేస్తోందని, ఈ పోరాటానికి ఒక పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నారని టాక్ వస్తోంది. ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ సోమవారం ట్రంప్తో మాట్లాడారని, ఈ చర్చలు గోప్యమైనవి కాబట్టి తమ గుర్తింపును వెల్లడించవద్దని కోరిన ఆ వ్యక్తులు చెప్పారు.
ఈ చర్చలకు ఇస్లామాబాద్ను ఒక వేదికగా పాకిస్థాన్ ప్రతిపాదిస్తోందని ఆ వ్యక్తులలో ఒకరు తెలిపారు. ఈ చర్చలలో ట్రంప్ ప్రత్యేక దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ఆ వ్యక్తి చెప్పారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్తో "ఫలవంతమైన సంభాషణల" అనంతరం ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను వాయిదా వేస్తానని ట్రంప్ సోమవారం తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని ఇరాన్ అధికారులు ఖండించారు. మధ్యవర్తుల ద్వారా పంపిన అమెరికా సందేశాలను ఇరాన్ అధికారులు సమీక్షిస్తున్నారని, పేరు వెల్లడించని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారిని ఉటంకిస్తూ సీబీఎస్ న్యూస్ నివేదించింది.
పాకిస్తాన్ విదేశాంగ కార్యాలయ ప్రతినిధి తాహిర్ అంద్రాబీ, వ్యాఖ్యల కోసం చేసిన అభ్యర్థనలకు స్పందించలేదు. ట్రంప్తో పెంపొందించుకున్న సన్నిహిత సంబంధాలను, పొరుగు దేశమైన ఇరాన్- సౌదీ అరేబియా వంటి ఇతర కీలక దేశాలతో ఉన్న చిరకాల బంధాలను పాకిస్తాన్ సద్వినియోగం చేసుకుంటోంది.
పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సోమవారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్తో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇరాన్కు సంఘీభావం తెలుపుతూ, పోరాటాన్ని తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు.
పాకిస్తాన్ నాయకత్వం చేస్తున్న దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలను ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో పంచుకుంటూ, ఈ ప్రాంతంలో శాంతిని నెలకొల్పడంలో పాకిస్తాన్ నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంటుందని ప్రధానమంత్రి ఇరాన్ నాయకత్వానికి హామీ ఇచ్చారు," అని షరీఫ్ ఎక్స్ పోస్ట్లో తెలిపారు.