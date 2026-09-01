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  4. Pakistan Student's Remote-Control Car Crashes into Police Van During Demo
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (23:41 IST)

పాకిస్థాన్‌లో డ్రైవర్ లేకుండా రిమోట్‌తో నడిచే కారు... పోలీస్ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది.. (video)

Remote Control Car
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (23:41 IST)
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Remote Control Car
పాకిస్తాన్‌లో డ్రైవర్ లేకుండా రిమోట్‌తో నడిచే కారును కనిపెట్టాడు ఓ విద్యార్థి. అయితే ఆ కారును ట్రయల్ రన్ చేస్తుండగా.. అది కాస్తా పోలీసు వాహనాన్ని ఢీకొంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆగస్టు 30న, కామ్సాట్స్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థి ఎహ్సాన్ జఫర్, ఇస్లామాబాద్‌లో తాను రిమోట్‌‌లో నడిపే కారు నమూనాని ప్రదర్శించాడు. సుమారు 100 మీటర్ల దూరం నుండి యాప్ ద్వారా దీనిని నియంత్రించారు. 
 
ఒక సాంకేతిక సమస్య కారణంగా, అది తక్కువ వేగంతో అదుపు తప్పి, ఒక పోలీసు వ్యాన్‌ను ఢీకొట్టింది. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు లేదా పెద్ద నష్టం జరగలేదు. జఫర్ పక్కనే ఉన్న ఎస్పీ సిటీ డాక్టర్ అయాజ్ హుస్సేన్‌తో కలిసి ఇస్లామాబాద్ పోలీసులు, ఇది పరీక్ష సమయంలో జరిగిన మానవ తప్పిదమని ధృవీకరించారు.
 
ఇంకా రిమోట్ సాయంతో నడిపే కారును ఆవిష్కరించిన విద్యార్థిని ప్రశంసించారు. అలాగే ఇలాంటి యువత ఆవిష్కరణలకు మద్దతు తెలిపారు. పోలీస్ కారును ఢీకొట్టినా నేరంగా పరిగణించడం లేదన్నారు. అయితే ఈ ఆటోనమస్ డ్రైవింగ్ ప్రమాదంపై సరదాగా ఎగతాళి చేస్తూ, పాకిస్తాన్ ప్రతిభను ప్రశంసిస్తూ సోషల్ మీడియాలో సరదా మీమ్‌లు వెల్లువెత్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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