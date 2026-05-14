సంబంధిత వార్తలు
- పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసిన ఆపరేషన్ సిందూర్
- Australia to tour Pakistan : మే 30 వన్డేల సిరీస్- పాకిస్థాన్లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన
- కాశ్మీర్, లడఖ్ ప్రాంతాలను పాకిస్తాన్ భూభాగంలో చూపిన నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్, క్షమాపణ
- నిండుకుంటున్న పెట్రోల్ నిల్వలు.. దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందంటున్న పాక్ మంత్రి
- వైభవ్ సూర్యవంశీలో ఏఐ చిప్ అమర్చారేమో.. ల్యాబుకు పంపండి.. పాక్ ఆటగాడు
ఢిల్లీని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఫతా-4 మిస్సైల్ను ప్రయోగించిన శత్రుదేశం
శత్రుదేశం పాకిస్థాన్ మరోమారు భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీని టార్గెట్ చేస్తూ ఫతా-4 పేరుతో క్రూయిజ్ మిస్సైల్ను ప్రయోగించింది. భారత్లోని ప్రధాన నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫతా-4 మిస్సైల్ను విజయవంతంగా పరీక్షించినట్టు పాకిస్థాన్ మీడియా నుంచి వార్తలు వస్తున్నాయి. భారత రక్షణ రంగంలోని బ్రహ్మోస్ క్షిపణికి పోటీగా దీనిని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ రాకెట్ ఫోర్స్ కమాండ్ అభివృద్ధి చేసింది.
ఈ క్షిపణి యొక్క ప్రధాన విశిష్టత ఏమిటంటే.. ఇది భూమికి సమాంతరంగా అతి తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ శత్రువుల రాడార్ వ్యవస్థల కళ్లుగప్పి లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలదు. అత్యాధునిక ఏవియానిక్స్, నేవిగేషన్ వ్యవస్థలతో రూపొందించిన ఈ క్రూయిజ్ మిస్సైల్, సుదూర ప్రాంతాల్లోని లక్ష్యాలను సైతం అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఛేదించగలదని పాక్ సైనిక వర్గాలు వెల్లడించాయి.
సాంకేతిక సామర్థ్యం పరంగా చూస్తే ఫతా 4 క్షిపణి సుమారు 750 కిలోమీటర్ల పరిధిని కలిగివుండే, 330 కిలోగ్రామాలు బరువున్న వార్ హెడ్లను మోసుకెళ్లగదలు. ఈ క్షిపణి పరిధి భారత్కు ఆందోళన కలిగించే అవకాశం మారింది. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్లోని సరిహద్దు ప్రాంతాలైన లాహోర్ లేదా సియాల్ కోట్ నుంచి దీనిని ప్రయోగిస్తే, భారత రాజధాని ఢిల్లీ, ఎన్.సి.ఆర్ ప్రాంతంగా నేరుగా దీని లక్ష్య పరిధిలోకి వస్తాయి.
వీటితో పాటు పంజాబ్, జమ్మూకాశ్మీర్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో, ఆగ్రా వంటి ప్రధాన నగరాలకు కూడా ఈ క్షిపణి ముప్పు పొంచివుంది. భారత్ ఇప్పటికే తన వద్ద ఉన్న ఎస్400 వంటి అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థలతో ఇటువంటి క్షిపణులను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పాక్ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగాలు సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచే అవకాశం ఉంది.
Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది
తెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.
జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్
Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగమనం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైలర్తో మాస్ హంగామా
అమెజాన్ ప్రైమ్లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.