Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (23:01 IST)

ఢిల్లీని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఫతా-4 మిస్సైల్‌ను ప్రయోగించిన శత్రుదేశం

శత్రుదేశం పాకిస్థాన్ మరోమారు భారత్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీని టార్గెట్ చేస్తూ ఫతా-4 పేరుతో క్రూయిజ్ మిస్సైల్‌ను ప్రయోగించింది. భారత్‌లోని ప్రధాన నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫతా-4 మిస్సైల్‌ను విజయవంతంగా పరీక్షించినట్టు పాకిస్థాన్ మీడియా నుంచి వార్తలు వస్తున్నాయి. భారత రక్షణ రంగంలోని బ్రహ్మోస్ క్షిపణికి పోటీగా దీనిని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ రాకెట్ ఫోర్స్ కమాండ్ అభివృద్ధి చేసింది. 
 
ఈ క్షిపణి యొక్క ప్రధాన విశిష్టత ఏమిటంటే.. ఇది భూమికి సమాంతరంగా అతి తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ శత్రువుల రాడార్ వ్యవస్థల కళ్లుగప్పి లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలదు. అత్యాధునిక ఏవియానిక్స్, నేవిగేషన్ వ్యవస్థలతో రూపొందించిన ఈ క్రూయిజ్ మిస్సైల్, సుదూర ప్రాంతాల్లోని లక్ష్యాలను సైతం అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఛేదించగలదని పాక్ సైనిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. 
 
సాంకేతిక సామర్థ్యం పరంగా చూస్తే ఫతా 4 క్షిపణి సుమారు 750 కిలోమీటర్ల పరిధిని కలిగివుండే, 330 కిలోగ్రామాలు బరువున్న వార్ హెడ్‌లను మోసుకెళ్లగదలు. ఈ క్షిపణి పరిధి భారత్‌కు ఆందోళన కలిగించే అవకాశం మారింది. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్‌లోని సరిహద్దు ప్రాంతాలైన లాహోర్ లేదా సియాల్ కోట్ నుంచి దీనిని ప్రయోగిస్తే, భారత రాజధాని ఢిల్లీ, ఎన్.సి.ఆర్ ప్రాంతంగా నేరుగా దీని లక్ష్య పరిధిలోకి వస్తాయి. 
 
వీటితో పాటు పంజాబ్, జమ్మూకాశ్మీర్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నో, ఆగ్రా వంటి ప్రధాన నగరాలకు కూడా ఈ క్షిపణి ముప్పు పొంచివుంది. భారత్ ఇప్పటికే తన వద్ద ఉన్న ఎస్400 వంటి అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థలతో ఇటువంటి క్షిపణులను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పాక్ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగాలు సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచే అవకాశం ఉంది. 
