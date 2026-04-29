నిండుకుంటున్న పెట్రోల్ నిల్వలు.. దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందంటున్న పాక్ మంత్రి
పొరుగుదేశం పాకిస్థాన్లో పెట్రోల్ నిల్వలు అడుగంటి పోతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేవలం ఒక్క రోజుకు మాత్రమే చమురు నిల్వలు ఉన్నట్టు సాక్షాత్ పాకిస్థాన్ మంత్రి అలీ పర్వైజ్ మాలిక్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతటి ప్రమాదకరస్థితిలో ఉందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక దేశానికి నెలల తరబడి సరిపోయే ఇంధన నిల్వలు ఉండటం కనీసం అవసరం కాగా, పాకిస్థాన్లో మాత్రం కేవలం వారం రోజులకు సరిపడ ముడి చమురు నిల్వలు ఉండటం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే మత దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందని పాక్ మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా భారత్ వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల సామర్థ్యాన్ని ఆయన కొనియాడారు. 'భారత్ తన భూగర్భ గదుల్లో 60 నుంచి 70 రోజులకు సరిపడా భారీ నిల్వలను అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం సిద్ధంగా ఉంచుకుంది. కానీ పాకిస్థాన్ మాత్రం కేవలం వాణిజ్య నిల్వలను నమ్ముకుని, ప్రతిరోజూ వచ్చే సరఫరాపైనే ఆధారపడే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఒకవేళ అంత్జాతీయంగా సరఫరా వ్యవస్థలో చిన్న అంతరాయం కలిగినా, వారం రోజుల్లో మన దేశం పూర్తి చీకట్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది' మంత్రి అన్నారు.