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  4. Palnadu Man Dies of Heart Complication in US
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (11:45 IST)

అమెరికాలో గుండె సమస్యతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పల్నాడు టెక్కీ

Heart Attack
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:45 IST)
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అమెరికాలో తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత సమస్య కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన 34 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ మరణించారు. మృతుడిని పల్నాడు జిల్లా గురజాల మండలం దైద గ్రామానికి చెందిన రావిపాటి వెంకట రవి తేజగా గుర్తించారు. రవి తేజకు భార్య వందన, రెండేళ్ల కుమారుడు విహాన్ ఉన్నారు. 
 
సమాచారం ప్రకారం, రవి తేజ ఉన్నత విద్య కోసం 2019లో అమెరికాకు వెళ్లారు, ఆ తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేశారు. ఇటీవల ఆయన ఒహియోలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేశారు. అతని తల్లిదండ్రులు కోటేశ్వరమ్మ, శ్రీనివాసరావు గృహప్రవేశ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు అమెరికా వెళ్లారు. 
 
జూలై 18 రాత్రి, ఆ కుటుంబం కలిసి రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రకు ఉపక్రమించింది. కొద్ది గంటల తర్వాత, రవి తేజ తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పితో బాధపడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే 911కు సమాచారం అందించగా, అతన్ని హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 
వైద్యులు అతనికి టైప్ ఎ అయోర్టిక్ డిసెక్షన్ ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. శస్త్రచికిత్స చేసినప్పటికీ, అతని ప్రాణాలను కాపాడలేకపోయారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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