Pink Dolphins: ఒమన్లోని మస్కట్లో గులాబీ రంగు డాల్ఫిన్లు.. వీడియో వైరల్
ఒమన్లోని మస్కట్లో గల ఖంటాబ్ బీచ్ సమీపంలో గులాబీ రంగు డాల్ఫిన్లు ఈదుతూ కనిపించాయి. దీంతో బీచ్కు వచ్చినవారు ఆశ్చర్యపోవడంతో పాటు ఆన్లైన్లో కూడా ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఒమన్ గల్ఫ్లో జరిగిన ఈ అసాధారణ సముద్ర జీవి సంఘటనను వీడియోలు చిత్రీకరించాయి.
Pink Dolphins
కొన్ని డాల్ఫిన్ జాతులకు సహజంగానే గులాబీ రంగు చర్మం ఉన్నప్పటికీ, ఆ జంతువుల ఖచ్చితమైన గుర్తింపు ఇంకా నిర్ధారించబడలేదు. ఒమన్లోని మస్కట్లో ఉన్న ఖంటాబ్ బీచ్కు వచ్చిన వారికి, తీరానికి దగ్గరగా ఉన్న నీటిలో గులాబీ రంగు డాల్ఫిన్లు ఈదుతూ కనిపించడంతో ఒక అసాధారణ దృశ్యం కనువిందు చేసింది.
ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు రికార్డ్ చేయబడిన వీడియోలలో, ఈ సముద్ర క్షీరదాలు నీటిపైకి తేలుతూ సముద్రంలో కదులుతూ, వాటి ఆకర్షణీయమైన రూపంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఒమన్ గల్ఫ్లోని నీలి జలాల్లో డాల్ఫిన్ల గులాబీ రంగు ప్రత్యేకంగా కనిపించడంతో, ఈ దృశ్యం వీక్షకులలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. బీచ్లో ఉన్నవారికి, ఈ విలక్షణమైన రూపం గల జంతువులను వాటి సహజ ఆవాసంలో చూసేందుకు ఈ సంఘటన ఒక అరుదైన అవకాశాన్ని కల్పించింది.
ओमान के मस्कट तट पर तैरती दिखीं दुर्लभ 'पिंक डॉल्फिन', कैमरे में कैद हुआ अद्भुत नजारा #PinkDolphin #OmanCoast https://t.co/fHiv1pZM8O— India Desk News (@IndiaDeskNews) October 21, 2026