ఉగ్రవాదంపై అందరికీ ఒకే మాట ఉండాలి.. ఉగ్రవాదం వ్యూహాత్మక సంపద కాదు: ప్రధాని మోడీ
ఉగ్రవాదం నిర్మూలపై అందరిదీ ఒకే మాటగా ఉండాలని, ఉగ్రవాదం వ్యూహాత్మక సంపద కాదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. కిర్గిస్థాన్లో షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సు వేదికగా ప్రధాని మోడీ శత్రుదేశం పాకిస్థాన్ను తూర్పారబట్టారు. ఉగ్రవాదం వ్యూహాత్మక సంపద కారాదన్నారు. ఉగ్రవ్యవస్థను సమూలంగా నిర్మూలించాలని, ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు తావుండకూడదని పిలుపునిచ్చారు. మోడీ ఈ సందేశం ఇచ్చిన సమయంలో పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ అక్కడే ఉండటం గమనార్హం.
'తీవ్రమైన అంశాలపై అందరిదీ ఒకే మాట ఉండాలి. ఉగ్రవాదాన్ని ఒక విధానంగా ఉపయోగిస్తూ, ఉగ్రమూకలకు ఆశ్రయం కల్పించే దేశాలకు గట్టి సందేశం ఇవ్వాలి. ఉగ్రవాదం ఎవరికీ వ్యూహాత్మక సంపద కారాదని తేల్చిచెప్పాలి' అని మోడీ వ్యాఖ్యానించారు.
అలాగే నేటి పరస్పర అనుసంధాన ప్రపంచంలో భద్రతా పరిధి మరింత విస్తృతమైందన్నారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం అందుకు నిదర్శనమని చెప్పారు. 'ఆ ప్రాంతంలో మొదలైన ఘర్షణ అక్కడికే పరిమితం కాలేదు. ఇంధన భద్రత, సముద్ర వాణిజ్యం, సరఫరా గొలుసులు ప్రభావితమయ్యాయి' అని చెప్పారు. అందుకే యుద్ధభూమిలో కాకుండా చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని మరోసారి సూచించారు.