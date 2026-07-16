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డిమాండ్లు నెరవేర్చారో సరేసరి లేదంటే ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ : పీఓకే నేతలు..
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు కీలక మలుపు తిరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్న ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) తన లాంగ్ మార్చ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే తమ డిమాండ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం అంటూ ఇస్లామాబాద్కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
జులై 14తో గడువు ముగియడంతో జేఏఏసీ వేలాది మందితో ముజఫరాబాద్ వైపు లాంగ్ మార్క్కు పిలుపునిచ్చింది. మహిళలు, చిన్నారులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పీఓకేలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి నిరసనకారులు రావల్ కోట్ తో పాటు ఇతర నిరసన కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు.
ఈ పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్ అధికారులతో జేఏఏసీ నేతలు చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చల్లో పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీమ్ మునీర్ కూడా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. అనంతరం జేఏఏసీ నాయకుడు ఉమర్ నజీర్ కాశ్మీరీతో జరిగిన చర్చల తర్వాత జులై 21 వరకు లాంగ్ మార్చ్ను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అప్పటిలోగా స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోకపోతే జులై 22 నుంచి ముజఫరాబాద్ వైపు మార్చ్ను తిరిగి ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరించారు.
మరోవైపు రావల్ కోట్ పరిసరాల్లో నిరసనకారులు, పాకిస్థాన్ భద్రతా బలగాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో మరణాల సంఖ్య 30కు చేరినట్లు సమాచారం. ఒక్క ఘటనలోనే జేఏఏసీకి చెందిన ఏడుగురు కార్యకర్తలు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడైంది. రహదారులు మూసివేయడం, ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయడం, సరఫరాలను అడ్డుకోవడం ద్వారా ఉద్యమాన్ని అణచివేయాలని పాకిస్థాన్ ప్రయత్నిస్తోందని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా రూపొందుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్ పతాకంపై వెంకట్ యాదవ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకుడు. చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
'క', 'కె-ర్యాంప్' వరుస విజయాలతో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, ప్రస్తుతం #KA13తో బిజీగా ఉన్నారు. 'SR కళ్యాణమండపం'తో కథా రచయితగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, హీరోగా అన్ని బాధ్యతలను స్వయంగా స్వీకరించారు. ప్రముఖ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి 'జాయ్ ఫిల్మ్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ఎర్ర సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ "Ek Dum Bindass Pakaane Waale" అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్లైన్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
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Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.