ట్రంప్ పోలికలతో దున్నపోతు... షేర్ చేసిన ఇరాన్ ఎంబసీ (వీడియో)
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. ఇరాన్ దేశం అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ను హేళన చేస్తూ ఓ పోస్టు పెట్టింది. బంగ్లాదేశ్లో ట్రంప్ పోలికలతో ఉన్న ఒక తెల్ల దున్నపోతుకు సంబంధించిన వీడియోను రష్యాలోని ఇరాన్ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. ట్రంప్తో పోల్చడం వల్ల మనస్తాపానికి గురైన ఆ మూగజీవం ప్రస్తుతం తిండి తినడం మానేసింది అంటూ వ్యంగ్యంగా రాసుకొచ్చింది.
బంగ్లాదేశ్లోని నారాయణ్ గంజ్ జిల్లాలో 700 కిలోల బరువున్న ఈ వింత దున్నపోతు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన విషయం తెల్సిందే. దాని తలపై ఉన్న జుట్టు ముఖ కవళికలు కూడా డోనాల్డ్ ట్రంప్ను పోలి ఉన్నాయనంటూ నెటిజన్లు సైతం కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ దున్నపోతు యజమాని సరదాగా దానికి డోనాల్డ్ ట్రంప్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. రాబోయే బక్రీద్ పండుగ నేపథ్యంలో దీన్ని చూడటానికి, సెల్ఫీలు దిగడానికి ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. అయితే, ఈ బక్రీద్ దాన్ని బలివ్వక తప్పదని యజమాని చెప్పడం చాలా మందిని నిరాశలకు గురిచేస్తోంది.
Poor thing!— Iran in Russia (@IranembinRussia) May 22, 2026
Bangladeshi buffalo upset by comparisons to Donald Trump????
RT: A Bangladeshi buffalo that resembles Trump has lost its appetite after people flocked to see him. pic.twitter.com/6BnayVaJrY
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...
అవి నా ఫోటోలు కాదు.. ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలు.. రుక్మిణి వసంత్
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.
Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.