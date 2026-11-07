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  4. President Trump Names Stephen Miller as 33rd White House Chief of Staff
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (13:31 IST)

మధ్యంతర ఫలితాలపై ఖంగుతిన్న ట్రంప్ - వైట్‌‍హౌస్‌లో కీలక మార్పు

Donald Trump
Written By: ఠాగూర్
Published: Sat, 7 Nov 2026 (13:31 IST)
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అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఏమాత్రం రుచించడం లేదు. దీంతో వైట్‌హౌస్‌లో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, తన నూతన చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ స్టీఫెన్ మిల్లర్‌ను నియమించారు. తన వలస విధానాల రూపశిల్పిగా, అత్యంత విశ్వసనీయ సలహాదారుల్లో ఒకరిగా పేరుగాంచిన మిల్లర్‌కు ఈ కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. 
 
ప్రస్తుత చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ సూపీ వైలును అధ్యక్షుడి పొలిటికల్ ఆపరేషన్ విభాగానికి బదిలీ చేశారు. ఈ నియామకం నవంబరు 9, సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ప్రకటించారు. 
 
'ప్రస్తుతం డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా నా అత్యంత విశ్వసనీయ సలహాదారుల్లో ఒకరిగా ఉన్న స్టీఫెన్ మిల్లర్, నవంబరు 9 నుంచి వైట్‌హౌస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారని ప్రకటించడానికి సంతోషిస్తున్నాను' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 'ఇప్పటివరకు అద్భుతంగా పనిచేసిన సూసి వైల్స్, ఇకపై ట్రంప్ పొలిటికల్ ఆపరేషన్‌లో పనిచేస్తారు. చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా ఆమె అందించిన సేవలకు ధన్యవాదాలు' అని ట్రంప్ తన పోస్టులో తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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