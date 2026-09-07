  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Pure And Noble Love, Not Hatred, Is Basis Of RSS Work : Mohan Bhagwat In UK
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

అది ద్వేషం కాదు... శుద్ధ సాత్విక ప్రేమ : మోహన్ భగవత్

mohan bhagwat
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (09:34 IST)
google-news
రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) తీవ్రమైన ద్వేషం పునాదిగా పనిచేస్తుందన్న ఆరోపణలను సంస్థ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ గట్టిగా ఖండించారు. అది ద్వేషం కాదని, శుద్ధ సాత్విక ప్రేమ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే తమ సిద్ధాంతమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ శతజయంతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో లండన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
'సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ వన్నెస్' (ఏకత్వ వేడుక) అనే పేరుతో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'మా పనికి తీవ్రమైన ద్వేషం ప్రాతిపదిక అని కొందరు చెప్పడం విన్నాను. కానీ, అది పూర్తిగా అవాస్తవం. దానికి పూర్తి వ్యతిరేకం. స్వచ్ఛమైన, సాత్వికమైన ప్రేమే మా పనికి ఆధారం' అని ఆయన అన్నారు. 
 
'అపనపన్' అంటే అందరినీ సొంతవాళ్లుగా భావించే తత్వం హిందూ ఆలోచనా విధానంలో, ఆర్ఎస్ఎస్ పనితీరులో కేంద్రంగా ఉంటుందని వివరించారు. ఈ భావన వ్యక్తి నుంచి కుటుంబం, సమాజం, మానవాళి వరకు విస్తరిస్తుందని, ప్రకృతితో హిందువులకు ఉన్న అనుబంధాన్ని కూడా ఇది తెలియజేస్తుందని చెప్పారు.
 
ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ఘర్షణలు, పర్యావరణ, ఆర్థిక సవాళ్లకు హిందూ జీవన విధానం ఎలాంటి పరిష్కారం చూపగలదన్న ప్రశ్నకు భగవత్ బదులిచ్చారు. 'ప్రపంచం విభిన్నంగా కనిపించినా, దాని మూలమంతా ఒకటేనని హిందూ ధర్మం చెబుతుంది. ఈ వైవిధ్యాలు సహజమైనవి, వాటిని గౌరవించాలి. అయితే, ఈ భిన్నత్వాన్ని చూస్తూనే దాని వెనుక ఉన్న ఏకత్వాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. నేను గెలవాలి, అవతలి వారు ఓడిపోవాలి అనే ధోరణి కాకుండా, ఇద్దరి అవసరాలు తీరాలనే ఆలోచనతో ఉంటే ఘర్షణలకు తావుండదు' అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ట్రయల్ రన్‌కు బైకును తీసుకెళ్లి యాక్సిడెంట్... మెడకు - చేతులకు తాళ్లు కట్టి రోడ్డుపై ఈడ్చెకెళ్లిన మెకానిక్...

S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళి

S.S. Rajamouli: టైంట్రావెల్, తండ్రీ కొడుకుల కథగా వారణాసి : రాజమౌళిమహేష్ బాబు నటిస్తున్న తాజా సినిమా వారణాసి. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి:దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గురించి ఒక్కోసారి ఒక్కో అప్ డేట్ దర్శకుడు రకరకాల మాద్యమాల ద్వారా వెల్లడిస్తున్న ఓ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో చిత్రం గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

Dada: దాదాగా నందమూరి బాలకృష్ణ గ్లింప్స్ విడుదల - మనోజ్ పై కీలక సన్నివేశాలు

Dada: దాదాగా నందమూరి బాలకృష్ణ గ్లింప్స్ విడుదల - మనోజ్ పై కీలక సన్నివేశాలునందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్‌బస్టర్ మేకర్ గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న #NBK111కు ‘దాదా’ అనే పవర్‌ఫుల్ టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. బాలకృష్ణ పోషిస్తున్న పాత్ర స్వభావాన్ని ప్రజెంట్ చేసేలా ఈ టైటిల్‌ ఉంది. పోస్టర్‌లో బాలకృష్ణ మాస్ అవతార్‌లో కనిపించారు. సన్‌గ్లాసెస్‌, లెదర్ జాకెట్‌, మెడలో భారీ గోల్డ్ చైన్‌తో స్టైలిష్‌గా కనిపించిన ఆయన.. భుజంపై వెపన్‌తో రౌడీ, గ్యాంగ్‌స్టర్ తరహా వైబ్‌ను తీసుకొచ్చారు. ఆయన సీరియస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌, కమాండింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్‌లోని పవర్‌ను మరింత ఎలివేట్ చేశాయి.

Mokshagna Teja: నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ బాధ్యతలను వశిష్ఠ కు అప్పగించిన బాలక్రిష్ణ

Mokshagna Teja: నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ బాధ్యతలను వశిష్ఠ కు అప్పగించిన బాలక్రిష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ సినీ ఎంట్రీ ఖరారైంది. తొలుత తన దర్శకత్వంలో సినిమా రూపొందిస్తానని బాలయ్య అన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ మెగాస్టార్ చిరంజీవితో సినిమా తీసిన దర్శకుడు వశిష్ఠ కు ఆ బాధ్యతలు అప్పటించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను నిర్మించేందుకు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ముందుకు వచ్చింది.మోక్షజ్ఞ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆదివారంనాడు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు.

అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాల్లో అస్సలు నటించను : కయదు లొహర్

అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాల్లో అస్సలు నటించను : కయదు లొహర్హీరోయిన్లను వెండితెరపై అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాల్లో అస్సలు నటించనని యుంగ్ బ్యూటీ కయదు లొహర్ అంటున్నారు. ఆమె హీరోయిన్‌గా నటించిన రెండు చిత్రాలైన 'ఇమ్మోర్టల్', 'ఐమ్ గేమ్' తాజాగా విడుదలయ్యాయి.

కర్మ చక్రాలు తిరుగుతున్నాయి... రాబోయే కాలం నాది : తనూశ్రీ దత్తా

కర్మ చక్రాలు తిరుగుతున్నాయి... రాబోయే కాలం నాది : తనూశ్రీ దత్తాబాలీవుడ్ నటి, మాజీ మిస్ ఇండియా యూనివర్స్ తనూశ్రీ దత్తా సోషల్ మీడియాలో మరోమారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన జీవితంలో కష్టాలకు, కెరీర్‌లో ఎదుగుదలకు అడ్డుపడిన వారికి తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీచేస్తూ ఇన్‌స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేసారు. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, తనకు అన్యాయం చేసిన వారు తప్పకుండా పర్యవసానాలు ఎదుర్కొంటారని, వారి పతనాన్ని తాను కళ్లారా చూస్తానని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.