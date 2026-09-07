అది ద్వేషం కాదు... శుద్ధ సాత్విక ప్రేమ : మోహన్ భగవత్
రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) తీవ్రమైన ద్వేషం పునాదిగా పనిచేస్తుందన్న ఆరోపణలను సంస్థ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ గట్టిగా ఖండించారు. అది ద్వేషం కాదని, శుద్ధ సాత్విక ప్రేమ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే తమ సిద్ధాంతమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ శతజయంతి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో లండన్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ వన్నెస్' (ఏకత్వ వేడుక) అనే పేరుతో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'మా పనికి తీవ్రమైన ద్వేషం ప్రాతిపదిక అని కొందరు చెప్పడం విన్నాను. కానీ, అది పూర్తిగా అవాస్తవం. దానికి పూర్తి వ్యతిరేకం. స్వచ్ఛమైన, సాత్వికమైన ప్రేమే మా పనికి ఆధారం' అని ఆయన అన్నారు.
'అపనపన్' అంటే అందరినీ సొంతవాళ్లుగా భావించే తత్వం హిందూ ఆలోచనా విధానంలో, ఆర్ఎస్ఎస్ పనితీరులో కేంద్రంగా ఉంటుందని వివరించారు. ఈ భావన వ్యక్తి నుంచి కుటుంబం, సమాజం, మానవాళి వరకు విస్తరిస్తుందని, ప్రకృతితో హిందువులకు ఉన్న అనుబంధాన్ని కూడా ఇది తెలియజేస్తుందని చెప్పారు.
ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ఘర్షణలు, పర్యావరణ, ఆర్థిక సవాళ్లకు హిందూ జీవన విధానం ఎలాంటి పరిష్కారం చూపగలదన్న ప్రశ్నకు భగవత్ బదులిచ్చారు. 'ప్రపంచం విభిన్నంగా కనిపించినా, దాని మూలమంతా ఒకటేనని హిందూ ధర్మం చెబుతుంది. ఈ వైవిధ్యాలు సహజమైనవి, వాటిని గౌరవించాలి. అయితే, ఈ భిన్నత్వాన్ని చూస్తూనే దాని వెనుక ఉన్న ఏకత్వాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. నేను గెలవాలి, అవతలి వారు ఓడిపోవాలి అనే ధోరణి కాకుండా, ఇద్దరి అవసరాలు తీరాలనే ఆలోచనతో ఉంటే ఘర్షణలకు తావుండదు' అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.