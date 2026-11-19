విమానంలో ఖతార్ రాజకుటుంబం - గాల్లో ఊగిన ఫ్లైట్ (Video)
ఖతార్ రాజకుటుంబానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. రాజ కుటుంబీకులు ప్రయాణిస్తున్న విమానం ఒకటి పెను ప్రమాదం నుంచి బయటపడింది. స్విట్జర్లాండ్లో ఈ విమాన ప్రమాద ముప్పు తప్పింది. స్విట్జర్లాండ్ నుంచి బయలుదేరిన విమానం నింగిలో ఉండగా భారీ గాలులకు ఊగిపోయింది. దీంతో విమానంలోని ప్రయాణికులంతా ప్రాణభయంతో కేకలు వేశారు. విమాన ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించిన పైలెట్లు.. ఎంతో చాకచక్యంగా బెర్న్ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు.
విమానం కిందకు దిగుతున్న సమయంలో భారీ గాలులకు విమానం అటూ ఇటూ ఊగిపోవడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం అటూఇటూ ఊగుతూనే రన్వేపై చక్కర్లుకొట్టింది. అయితే, పైలెట్లు మాత్రం బలమైన గాలుల్ని ఎదుర్కొని సేఫ్గా ల్యాండింగ్ ఖతార్ రాజకుటుంబానికి చెందిన ఎయిర్బస్ ఏ320 బెర్న్ విమానాశ్రయంలో ఈ అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది.
బలమైన గాలులు.. గాల్లోనే ఊగిన విమానం స్విట్జర్లాండ్లో ఖతార్ విమానానికి గాలి గండం గాలుల దెబ్బకు ఊయలలా ఊగిన విమానం బెర్న్ ఎయిర్పోర్టులో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అటూఇటూ ఊగుతూనే రన్ వేపై చక్కర్లు బలమైన గాలుల్ని ఎదుర్కొని సేఫ్గా ల్యాండింగ్ ఖతార్ రాజకుటుంబానికి చెందిన ఎయిర్బస్ A320 బెర్న్ విమానాశ్రయంలో అరుదైన దృశ్యం!
— V6 News (@V6News) November 19, 2026