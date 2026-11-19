నరేంద్ర మోదీపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన రాహుల్ గాంధీ
న్యూయార్క్లోని కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు, ప్రతిపక్ష నాయకుడైన రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రాజకీయ పోటీ గురించి మాట్లాడుతూ, భారత్ జోడో యాత్రలో తనతో ఎవరైనా పోటీ పడాలనుకుంటే, తాను నడిచినట్లే వారు కూడా 4,000 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి ఉంటుందని రాహుల్ అన్నారు. కానీ అప్పుడు, వారు కేవలం తనను అనుకరిస్తున్నారని ప్రజలు అంటారని ఆయన చెప్పారు.
ఇతరులతో పోటీ పడటానికి ప్రయత్నించే బదులు, ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి తనదైన గుర్తింపు ఉండాలని ఆయన వివరించారు. మోదీ తనకంటూ ఒక రాజకీయ స్థానాన్ని సృష్టించుకున్నారని, ఆయనకు రాజకీయాలు చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉందని కూడా ఆయన అన్నారు.
ప్రతిసారీ మరో నాయకుడితో పోటీ పడటంలో పెద్దగా అర్థం లేదని రాహుల్ అభిప్రాయపడ్డారు. దానికి బదులుగా, నాయకులు తమను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే అంశాలపైనా, తాము ఏమి అందించాలనుకుంటున్నారో దానిపైనా దృష్టి పెట్టాలి. రాజకీయాల్లో నిజాయితీ, దయ, ప్రేమల ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రకారం, ఈ లక్షణాలను ప్రజా జీవితంలో బలహీనతలుగా చూడకూడదు.
అమెరికా విశ్వవిద్యాలయంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, ముఖ్యంగా మోదీ రాజకీయ గుర్తింపుపై ఆయన అభిప్రాయాలు, నాయకులు కేవలం ఒకరినొకరు అనుకరించడానికి లేదా పోటీ పడటానికి ప్రయత్నించకూడదని ఆయన ఎందుకు నమ్ముతున్నారనే విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.