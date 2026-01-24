స్మైలీ ఆకారంలో చంద్రుడు, శని, నెప్ట్యూన్.. ఆకాశంలో అద్భుతం
సూర్యుడు చుట్టూ గ్రహాలు ఒక వలయాకారంలో తిరుగుతుంటాయని అందరికీ తెలిసిందే. అందులో భూమి మీద ఉండే మనకు చంద్రుడు తప్ప మిగతావేమీ కనిపించవు. ఎప్పుడో అరుదుగా మానవ కంటికి ఇతర గ్రహాలు కనిపిస్తాయి. అవి కూడా ఒక్కోటి ఒక్కోసారి.
కానీ ఒకే సారి మూడు గ్రహాలు వరుసగా కనిపిస్తే...అది కూడా స్మైలీ ఆకారంలో వుంటే ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. జనవరి 23న నిన్న ఆకాశంలో అద్భుతం జరిగింది. ఆకాశంలో మూడు గ్రహాలు కనువిందు చేశాయి. చంద్రుడు, శని, నెప్ట్యూన్ కలిసి స్మైలీ ఆకారంలో ఒకే ప్రాంతంలో దగ్గరగా కనిపించారు.
దీనినే కాస్మిక్ స్మైల్ అంటారు. చంద్రుడు తన అర్థ ఆకారం పెరిగే క్రమంలో ఉండడం వల్ల ఉండటం వల్ల.. ఈ త్రిగ్రహ సంయోగం ఆకాశంలో చిరునవ్వు లాంటి ఆకారాన్ని సృష్టించింది.
ఖగోళ శాస్త్రంలో కాంజంక్షన్ అనేది సాధారణమైన విషయం. రెండు లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ గ్రహాలు ఒకే రేఖాంశంలో.. అదీ దగ్గరగా కనిపించే సంఘటన. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది.
ఈసారి చంద్రుడు శని కంటే కొన్ని డిగ్రీల ఉత్తరంగా వంగడం.. అదే ప్రాంతంలో నెప్ట్యూన్ కూడా కనిపించడం వల్ల ఈ అరుదైన సంయోగం ఏర్పడింది. ఈ అపురూప దృశ్యం భారత్ తో సహా అన్ని దేశాల్లోనూ కనిపించింది. కిందటి ఏడాది జూన్ 19న కూడా ఇలాంటి అరుదైన సంయోగం ఏర్పడింది. ఈ దృశ్యాన్ని టెలీస్కోప్ ద్వారా చాలామంది వీక్షించారు.