న్యూయార్క్ అటార్నీ జనరల్ పదవికి సరిత కోమటిరెడ్డి పోటీ - ట్రంప్ మద్దతు
న్యూయార్క్ అటార్నీ జనరల్ పదవికి తెలుగు సంతతికి చెందిన సరిత కోమటిరెడ్డి పోటీపడుతున్నారు. ఆమె అభ్యర్థిత్వానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడం ఇపుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సరిత కోమటిరెడ్డి గతంలో ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్గా పని చేసిన విశేష అనుభవం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఆమె డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆమె కుటుంబ కొన్ని దశబ్దాల క్రితమే తెలంగాణ నుంచి అమెరికాకు వెళ్లి స్థిరపడిపోయారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ యేడాది నవంబరు నెలలో న్యూయార్క్ అటార్నీ జరనల్ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే రెండుసార్లు విజయం సాధించిన డెమొక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి లెటిటియా జేమ్స్తో సరిత తలపడుతున్నారు. మరోవైపు, తనకు ట్రంప్ మద్దతు ఇవ్వడంపై ఆమె హర్షం వ్యక్తం చేశారు.