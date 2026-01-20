దావోస్కు చేరుకున్న సీఎ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి బృందం స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిచ్కు చేరుకుంది. అక్కడ తెలంగాణ ప్రవాసుల సభ్యులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ పర్యటన దావోస్లో జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక సమావేశం 2026లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్గొనడంలో భాగంగా జరుగుతోంది.
ముఖ్యమంత్రితో పాటు రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణం, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, సీనియర్ అధికారుల బృందం ఉన్నారు. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఇప్పటికే దావోస్కు చేరుకున్నారు.
ప్రపంచ సదస్సుకు ముందు ప్రవాస భారతీయుల బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, జ్యూరిచ్ విమానాశ్రయంలో ప్రతినిధి బృందానికి విదేశాలలో నివసిస్తున్న తెలంగాణ వాసులు స్వాగతం పలికారు. డబ్ల్యూఈఎఫ్ మొదటి రోజున, ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలోని బృందం ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాలు నిర్వహించనుంది.
బహుళ రంగాలకు చెందిన ప్రపంచ కంపెనీల ఉన్నత కార్యనిర్వాహకులు, ప్రతినిధులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 రోడ్మ్యాప్ను ప్రోత్సహించడానికి ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
దావోస్ 2026లో, ప్రతినిధి బృందం తెలంగాణ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి ప్రణాళిక, ప్రగతిశీల విధానాలు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రపంచ నాయకులకు, సీఈఓలకు, పరిశ్రమ ప్రతినిధులకు ప్రదర్శించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
ఈ ప్రచార కార్యక్రమం, డిసెంబర్ 2025లో ప్రారంభించబడిన తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్కు అనుగుణంగా ఉంది. ఇది రాబోయే దశాబ్దాలకు రాష్ట్ర అభివృద్ధి వ్యూహాన్ని వివరిస్తుంది.