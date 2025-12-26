ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ బోనస్ రూ.2 వేల కోట్లు
అమెరికాకు చెందిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త తన కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగులకు క్రిస్మస్ బోనస్ కింద రూ.2 వేల కోట్లు ప్రకటించారు. ఈ మొత్తాన్ని 540 మందికి అందజేయున్నట్టు పలు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అమెరికాలోని లూసియానా కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోన్న ఫైబర్బాండ్ సంస్థకు గ్రాహమ్ వాకర్ సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తన తండ్రి స్థాపించిన ఈ నిర్మాణ రంగ కంపెనీని 1.7 బిలియన్ డాలర్లకు ఇటీవల విక్రయించారు.
ఈ విక్రయానికి ముందే కొనుగోలుదారైన ఈటన్ సంస్థకు ఒక కండీషన్ పెట్టారు. 15 శాతం వాటా (సుమారు రూ.2వేల కోట్లు)ను కొన్నేళ్లుగా ఈ సంస్థలోనే కొనసాగుతోన్న 540 మంది ఉద్యోగులకు కేటాయించాలని స్పష్టంగా చెప్పారు.
అందుకు ఈటన్ అంగీకరించడంతో రానున్న ఐదేళ్లకాలంలో ఆ సిబ్బంది ఒక్కొక్కరికీ రూ.4 కోట్ల మేర అందనుంది. ఇప్పటికే అది వారి ఖాతాల్లో జమ కావడం ప్రారంభమైంది. ఆ ఉద్యోగులు కొత్త యాజమాన్యం కింద దీర్ఘకాలం ఉద్యోగంలో కొనసాగితే... వారికి అందే మొత్తం ఇంకా పెరగుతుందని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
అయితే, తొలుత ఈ వార్తను ఎవరూ నమ్మలేదు. 'ఇదంతా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఇది మాకు లాటరీనే' అని బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తోన్న హెక్టర్ మొరెనో పేర్కొన్నారు. 1995 నుంచి ఆ సంస్థలో పనిచేస్తోన్న లేసియాకీ.. తమకు కేటాయించిన మొత్తం గురించి తెలుసుకొని ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ డబ్బుతో తన అప్పులు తీర్చుకుంటానని చెప్పారు. ఇలా ఉద్యోగులు ఒక్కోలా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.