ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో మోదీ చర్చలు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో మాట్లాడారు. ఇటీవలి పరిణామాలపై భారతదేశం ఆందోళనలను ఆయన తెలియజేశారు. పౌరుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. తన ఎక్స్ పోస్ట్లో, ప్రధానమంత్రి మోదీ శత్రుత్వాలను త్వరగా నిలిపివేయాల్సిన అవసరాన్ని పునరుద్ఘాటించారు.
పౌరులను రక్షించడం అత్యంత ముఖ్యమైనదని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్తో కూడా మాట్లాడారు. ఇటీవల యుఎఇపై జరిగిన దాడులను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రాణనష్టానికి సంతాపం తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో యుఎఇకి భారతదేశం సంఘీభావాన్ని ప్రధానమంత్రి తెలియజేశారు.
అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయ సమాజం భద్రతను నిర్ధారించినందుకు యుఎఇ నాయకత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడం, ప్రాంతీయ శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వానికి కూడా ఆయన మద్దతు ప్రకటించారు.
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్, ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ అనే సంయుక్త క్షిపణి దాడి తర్వాత పెరిగిన ఉద్రిక్తతల మధ్య ఈ చర్చలు జరిగాయి. ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు అలీ ఖమేనీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా మరణించారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ రాష్ట్ర మీడియా ధృవీకరించాయి.