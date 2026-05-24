సంబంధిత వార్తలు
- నేను రేపిస్టును కాదు... నేను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్
- కూల్డ్రింక్స్ అందించే ట్రాలీ గది సమీపంలో నక్కిన నిందితుడు కోలో టోమోస్ అలెన్
- మదనపల్లి మైనర్ బాలిక హత్యాచార కేసు నిందితుడి కథ అలా ముగిసింది....
- వడ్డీ వ్యాపారుల వేధింపులు - పురుగుల మందు సేవించి దంపతుల ఆత్మహత్య
- సిడ్నీ ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ హైదరాబాదీయేనట
వైట్హౌస్ సమీపంలో కాల్పులు.. చంపేసిన సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారుల
అమెరికా అధ్యక్షభవనం వైట్హౌస్ సమీపంలో కాల్పులకు తెగబడిన దుండగుడిని సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు చాల్చి చంపేశారు. మృతుడుని నసీర్ బెస్ట్గా గుర్తించారు. కొన్నేళ్లుగా అతడు వైట్ హౌస్ సమీపంలోని భద్రతా చెక్పాయింట్ల వద్ద పలుమార్లు అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్నట్లు సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఏడాది క్రితం రెండు సార్లు వైట్హౌస్ సమీపంలోని నిషేధిత ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించడంతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. దీంతో ఆ ప్రాంగణానికి దూరంగా ఉండాలని కోర్టు అతడికి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందన్నారు. నిందితుడు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనపై ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ మాట్లాడుతూ.. దాడి వెనుక ఏదైనా రాజకీయ కుట్ర ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. వైట్హౌస్ సమీపంలో దుండగులు తరచూ దాడులకు పాల్పడుతుండడంతో పోలీసులు, ఇతర బలగాలతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశామన్నారు.
కాగా, శనివారం అర్థరాత్రి అమెరికా అధ్యక్ష భవనం శ్వేతసౌథం సమీపంలోని సీక్రెట్ సర్వీస్ చెక్పాయింట్ వద్దకు దూసుకొచ్చిన నసీర్ బలగాలపై కాల్పులకు దిగాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఎదురు కాల్పులు జరపగా నిందితుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందినట్లు సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు తెలిపారు. దాదాపు 30 రౌండ్లు కాల్పులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
ఆ సమయంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ శ్వేతసౌధంలోనే ఉన్నారు. ట్రంప్పై గతంలోనూ అనేకసార్లు హత్యాయత్నాలు జరిగాయి. ఏప్రిల్లో వాషింగ్టన్ హిల్టన్ హోటల్లో నిర్వహించిన వైట్హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్లో ఓ దుండగుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. వెంటనే అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియాతోపాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడంతో నాడు ప్రమాదం తప్పింది.
వేధింపులు భరించలేకే 'అమ్మ' కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా : అన్సిబా హాసన్
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
Nikhil: స్వయంభూ విఎఫ్.ఎక్స్. టెక్నీషియన్లను పర్యవేక్షించిన నిఖిల్, సెంథిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
Venkatesh Iyer: అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన క్రికెటర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ శక్తిమాన్గా చేస్తున్నాడా?
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
Sandhigdham: సందిగ్ధం అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది : పార్ధసారథి
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...