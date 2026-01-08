ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న పాక్ యుద్ధ విమానాలు
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్పై భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో బాంబులతో బీకర దాడి చేసింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్తో పాటు పాక్ సైనిక స్థావరంపై కూడా దాడి చేసింది. అయితే, ఈ దాడి తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్ తన తీరును మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో పాక్ నేతలు పలు దఫాలుగా అభాసుపాలవుతున్నారు.
తాజాగా దాయాది రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ భారత్తో యుద్ధం తర్వాత తమ యుద్ధ విమానాలకు ఎక్కడలేని గిరాకీ వచ్చిందని, అవి హాట్కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయన్నారు. ఇకపై తమ ఆర్థిక కష్టాలు తీర్చేందుకు ఐఎంఎఫ్ రుణం కూడా అవసరం ఉండకపోవచ్చని పగటి కలలు కంటున్నారు.
'గతేడాది మే నెలలో భారత్తో నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధం తర్వాత పాకిస్థాన్కు రక్షణ ఆర్డర్లు పెరిగాయి. అవి ఏ స్థాయిలో అంటే.. ఆరు నెలల తర్వాత మాకు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి నుంచి రుణాల అవసరం ఉండకపోవచ్చు. పాక్ మిలిటరీ సామర్థ్యాలు ప్రపంచం దృష్టిలో పడ్డాయి' అని ఖవాజా వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఖవాజా మాటలకు, పాక్ ప్రభుత్వ చర్యలకు ఏమాత్రం పొంతన లేదు. కుప్పకూలిన ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టేందుకు ఐఎంఎఫ్ నుంచి కొన్నేళ్లుగా పాకిస్థాన్ నిధులు అర్థిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నిధులు పొందేందుకు గాను ఐఎంఎఫ్ సూచించిన సంస్కరణల్లో భాగంగా పాక్కు చెందిన అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థను అమ్మేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.