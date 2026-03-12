కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్ సరఫరా
భారత్పై బంగ్లాదేశ్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు.. ఆ దేశంలో నివసిస్తున్న హిందువులపై దురాగతాలకు పాల్పడినప్పటికీ.. భారతదేశం ఢాకాకు రక్షకుడిగా ముందుకు వచ్చింది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం మధ్య భారతదేశం బంగ్లాదేశ్కు 5,000 టన్నుల డీజిల్ను సరఫరా చేసింది.
మాజీ ప్రధాన మంత్రి షేక్ హసీనా హయాంలో నిర్మించిన అదే పైప్లైన్ ద్వారా ఈ డీజల్ పంపబడటం గమనార్హం. భారత ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా జమాత్, బిఎన్పి విమర్శించిన అదే పైప్లైన్ ఇది. షేక్ హసీనాను భారతీయ ఏజెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. దేశాన్ని అమ్మేశారని ఆరోపించారు.
ఈ పరిణామం తర్వాత, షేక్ హసీనా అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వంలో సమాచార మంత్రిగా పనిచేసిన మొహమ్మద్ ఎ. అరాఫత్, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బిఎన్పి), బంగ్లాదేశ్ జమాత్-ఇ-ఇస్లామీపై తీవ్ర దాడిని ప్రారంభించారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో రాస్తూ, పైప్లైన్ నిర్మించినప్పుడు, బిఎన్పి, జమాత్ షేక్ హసీనా దేశాన్ని భారతదేశానికి అమ్మేశారని ఆరోపించాయన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రయోజనాలను రాజీ చేసే ప్రణాళికలో భాగమని వారు పేర్కొన్నారు. ఆమె లెక్కలేనన్ని విమర్శలు, ఆరోపణలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. అయితే ఈ పైప్ లైన్ ద్వారానే ప్రస్తుతం డీజిల్ ఆ దేశానికి సరఫరా అయ్యింది.
భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రాస్-బోర్డర్ ఆయిల్ పైప్లైన్ 2023లో ప్రారంభించబడింది. ప్రారంభానికి ముందు భారతదేశం బంగ్లాదేశ్కు రైల్వే ద్వారా డీజిల్ సరఫరా చేసేది. ఈ పైప్లైన్ భారతదేశంలోని సిలిగురి సమీపంలోని నుమాలిగఢ్ రిఫైనరీ నుండి ప్రారంభమై బంగ్లాదేశ్లోని దినాజ్పూర్లోని పర్బతిపూర్ రైల్హెడ్ డిపో వరకు నడుస్తుంది.
2023లో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, షేక్ హసీనా సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవం రోజున, పైప్లైన్ ద్వారా 9 మిలియన్ లీటర్ల డీజిల్ బంగ్లాదేశ్లోని పర్బతిపూర్ డిపోకు చేరుకుంది. 130 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్లైన్ను భారతదేశం లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నుండి నిధులతో దాదాపు రూ.3.46 బిలియన్ల వ్యయంతో నిర్మించారు.
భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ స్నేహంపై పాకిస్తాన్ మద్దతుదారులు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. బంగ్లాదేశ్ మాజీ సమాచార మంత్రి మొహమ్మద్ ఎ. అరాఫత్, ఇప్పుడు భారతదేశం నుండి డీజిల్ను అదే పైప్లైన్ ద్వారా దిగుమతి చేసుకుంటున్నారని, ఇది దేశ ఇంధన సరఫరాను కొంతవరకు సులభతరం చేసిందని రాశారు.