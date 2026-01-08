ఏం దేశం వెళ్లిపోదాం? ఆలోచిస్తున్న ఇరాన్ ప్రజలు, ఎందుకు?
వెనిజులా దేశం నుంచి దాదాపు 70 లక్షల మంది వలస వెళ్లిపోయారు. దీనికి కారణం ఆ దేశంలో అదుపులోని ద్రవ్యోల్బణం, ధరల పెరగుదలతో పాటు తీవ్రమైన అనిశ్చితి. ఇప్పుడు ఇదే బాటలో ఇరాన్ దేశం కూడా వెళ్తోందా అంటే అవుననే అనాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ దేశంలో ధరలకు రెక్కలు వచ్చేసాయి. అక్కడి ప్రభుత్వం ధరలకు కళ్లెం వేద్దామని చూస్తున్నా వల్ల కావడం లేదు.
ఇరాన్ దేశంలో ఒక కుటుంబానికి నెల ఖర్చు రూ. 1 లక్ష దాటుతోంది. ఒక వ్యక్తికి కనీసం రూ. 28,000 ఖర్చవుతోంది. మన దేశంతో పోల్చుకుంటే ఇరాన్ దేశంలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ దాదాపు 20 శాతం అధికంగా వుంది. అద్దె విషయానికి వస్తే మన దేశం కంటే అక్కడ 85 శాతం అధికంగా వుంది.
రెస్టారెంట్లో భోజనం చేయాలంటే ఒక్కరికి రూ. 350 అవుతోంది. కిలో బియ్యం రూ. 200. కిలో అరటి పండ్లు రూ. 150. ఇలా నిత్యావసరాలన్నీ ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. నెలకు రూ. 1 లక్ష వచ్చినా ఇంటి ఖర్చులకు చాలడంలేదు. దీనితో ప్రజలు ఏ దేశం వలస వెళ్లిపోదామా అని యోచిస్తున్నారట.