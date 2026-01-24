పెళ్లి మండపంలో మానవ బాంబు దాడి.. ఆరుగురు మృతి

పాకిస్తాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా (కెపి) ప్రావిన్స్లో వివాహ వేడుకలపై జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో కనీసం ఆరుగురు మరణించగా, డజనుకు పైగా గాయపడ్డారని స్థానిక మీడియా శనివారం నివేదించింది.
శుక్రవారం రాత్రి డేరా ఇస్మాయిల్ ఖాన్ జిల్లాలోని అమన్ (శాంతి) కమిటీ అధిపతి నూర్ ఆలం మెహసూద్ నివాసాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ పేలుడు జరిగింది. ఈ సంఘటనలో మెహసూద్ కూడా గాయపడ్డాడు.
వివాహ వేడుక జరుగుతుండగా పేలుడు సంభవించింది. ఇది వేదిక వద్ద భయాందోళనలు, గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. పేలుడులో అనేక మంది గాయపడ్డారు. వెంటనే చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
పేలుడు ఖచ్చితమైన స్వభావం ఇంకా నిర్ధారించబడుతోందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ప్రాథమిక పరిశోధనలు ఇది ఆత్మాహుతి దాడి అని సూచిస్తున్నాయి. బాంబు దాడి తర్వాత దాడి చేసిన వారు కాల్పులు జరిపారని కూడా పోలీసులు తెలిపారు.
దర్యాప్తు బృందాలు, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు చాలా గంటలు సంఘటన స్థలంలోనే ఉండి, దాడి చేసిన వ్యక్తిని గుర్తించడానికి, దాడి వెనుక ఉన్న నెట్వర్క్ను గుర్తించడానికి ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
పోలీసులు, భద్రతా అధికారుల ప్రకారం, పేలుడు జరిగిన ప్రదేశం నుండి సుమారు 17 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఆత్మాహుతి దళ సభ్యుడి తల తెగిపోయి ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష, గుర్తింపు కోసం అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పాకిస్తాన్లోని ప్రముఖ దినపత్రిక ది ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ నివేదించింది.
ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన ముఖ్యమంత్రి సోహైల్ అఫ్రిది, ప్రాంతీయ పోలీసు చీఫ్ నుండి తక్షణ నివేదిక కోరారు. గాయపడిన వారికి సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన వైద్య సదుపాయాలు అందేలా చూడాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, గత సంవత్సరం పాకిస్తాన్లో మొత్తం హింసలో 25 శాతానికి పైగా పెరుగుదల నమోదైంది. పౌరులు, భద్రతా దళాలు,నేరస్థులతో కూడిన హింసకు సంబంధించి కనీసం 3,187 మరణాలు, 1,981 గాయాలు సంభవించాయి.
ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా అత్యంత ఎక్కువగా ప్రభావితమైన ప్రాంతంగా అవతరించింది. దేశంలో హింసకు సంబంధించిన మొత్తం మరణాలలో దాదాపు 68 శాతం, అంటే 2,165 మరణాలు, మరియు నివేదించబడిన అన్ని సంఘటనలలో 62 శాతానికి పైగా, అంటే 732 సంఘటనలు ఈ ప్రావిన్స్లోనే జరిగాయి.
ఈ ప్రావిన్స్లో, భద్రతా కార్యకలాపాల సమయంలో మరణాల సంఖ్య 1,370గా ఉంది, ఇది మిలిటెంట్ దాడులలో సంభవించిన 795 మరణాల కంటే 72 శాతం ఎక్కువ.