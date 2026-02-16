Solar Eclipse 2026: ఫిబ్రవరి 17న వలయాకార సూర్యగ్రహణం
వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడనుంది. దీన్ని రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని పిలుస్తారు. ఇది ఆకాశంలో అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించనుంది. అయితే, ఈ అరుదైన ఖగోళ అద్భుతాన్ని భారతదేశంలో వీక్షించే అవకాశం లేదు. ఇది ప్రధానంగా దక్షిణార్ధ గోళంలో, అదీ అత్యంత మారుమూల ప్రాంతంలో మాత్రమే సంపూర్ణంగా కనిపించనుంది.
సూర్యుడికి, భూమికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు తన సాధారణ పరిమాణం కంటే కొంచెం చిన్నగా కనిపించడం వల్ల సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పలేడు. సూర్యుడి మధ్య భాగాన్ని సుమారు 96 శాతం వరకు మాత్రమే అడ్డుకుంటాడు.
దీంతో సూర్యుడి అంచులు ఒక ప్రకాశవంతమైన బంగారు వలయంలా కనిపిస్తాయి. దీనినే కంకణాకార గ్రహణం లేదా రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు. ఈ అగ్ని వలయం గరిష్టంగా 2 నిమిషాల 20 సెకన్ల పాటు కనువిందు చేయనుంది.
యూటీఏ కాలమానం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 17న ఉదయం 07:01 గంటలకు గ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సంపూర్ణ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ గ్రహణం అంటార్కిటికా ఖండంలో మాత్రమే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.