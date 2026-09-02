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  4. Sonu Sood reaches Nepal amidst devastating floods with promise of new beginning
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (15:02 IST)

నేపాల్ వరద బాధితులకు అండగా బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్

sonu sood
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:02 IST)
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నేపాల్ వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్ ముందుకు వచ్చారు. మన దేశంలో కరోనా, లాక్‌డౌన్ సమయంలో వలస కార్మికులకు అండగా నిలిచిన ఈ రియల్ హీరో ఇపుడు... నేపాల్ వరద బాధితులకు అండగా నిలబడ్డారు. 
 
ఇటీవల నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల్లో 1000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. వేలాది మంది గల్లంతయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నిత్యావసరాలు, సహాయక సామగ్రితో నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మండుకు వెళ్లి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కొన్ని విషయాలు పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
 
'పునరావాస కేంద్రాల్లోని చిన్నారులను చూస్తుంటే మనసు ముక్కలవుతోంది. చాలామంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు వరదల్లో కనిపించకుండా పోయారు. మనమెంత నిస్సహాయులమో వాళ్లను చూస్తే అర్థమవుతోంది. నేను ఓ పునరావాస కేంద్రానికి వెళ్లినప్పుడు క్రిస్టినా అనే 8 ఏళ్ల చిన్నారిని కలిశాను. తమ్ముడితో ఉన్న ఆ పాప నా వైపు చూసి నవ్వుతూ.. ‘అంతా సర్దుకుంటుంది’ అని చెప్పింది. నేను కారు ఎక్కే వరకు ఆ చిన్నారి నా వెంటే ఉంది. ఆ పాపను దత్తత తీసుకోవాలనిపించింది. కానీ ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాను' అని సోనూ సూద్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 
'మనం సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉన్నందుకు అదృష్టవంతులం. మీరెంత బిజీగా ఉన్నా.. ఇలాంటి కుటుంబాల కోసం కాస్త సమయం కేటాయించండి. మీకు చేతనైనంత విరాళాలు పంపండి. ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ఆదుకోవడం ప్రభుత్వం, మంత్రుల బాధ్యత మాత్రమే అనుకోవద్దు. ఒక మనిషిగా, భారతీయుడిగా ఇది మనందరి బాధ్యత' అని అన్నారు. 'వాళ్లు తమ ఇళ్లను, కుటుంబాలను, అందమైన బాల్యాన్ని కోల్పోయారు. మనమంతా కలసి వారికి ఓ కొత్త జీవితాన్ని అందిద్దాం. నేపాల్.. నువ్వు ఒంటరివి కావు' అని సోనూ సూద్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రాసుకొచ్చారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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