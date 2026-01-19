స్పెయిన్లో పట్టాలు తప్పిన రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు- 21 మంది ప్రయాణికులు మృతి
Spain High Speed Train Crash
స్పెయిన్లో రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు పట్టాలు తప్పిన ఘటనలో కనీసం 21 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్పెయిన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘోర ప్రమాదం దక్షిణ స్పెయిన్లోని అడముజ్ పట్టణం సమీపంలో జరిగింది.
ఆ రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు మాడ్రిడ్లోని ప్యూర్టా డి అటోచా వైపు వెళ్తున్నాయి. పలువురు వ్యక్తులు ఇంకా బోగీలలో చిక్కుకొని ఉన్నారు. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి హుటాహుటిన చేరుకుని సహాయక చర్యలను ప్రారంభించారు.
స్పెయిన్ రవాణా, సుస్థిర చలనశీలత శాఖ మంత్రి ఆస్కార్ పుయెంటె, రెన్ఫే అత్యవసర సమన్వయ కేంద్రం నుండి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించడానికి అటోచా స్టేషన్కు వెళ్లారు.
ప్రమాదం తర్వాత మాడ్రిడ్, అండలూసియా మధ్య హై-స్పీడ్ రైలు సేవలను నిలిపివేశారు. భద్రతా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఇప్పటికే రవాణాలో ఉన్న అన్ని రైళ్లను వాటి ప్రారంభ స్థానాలకు మళ్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రెడ్ క్రాస్ కార్డోబా నుండి పూర్తిగా అమర్చబడిన అంబులెన్స్ను, జనవరి నుండి మరో మూడు రైళ్లను మోహరించింది. ఇది రెండు రైళ్ల నుండి ప్రయాణీకులకు అవసరమైన సామాగ్రిని కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రమాదం తర్వాత, అధికారులు మాడ్రిడ్, అండలూసియా మధ్య హై-స్పీడ్ రైలు సేవలను నిలిపివేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, ఇప్పటికే రవాణాలో ఉన్న అన్ని రైళ్లను వాటి ప్రారంభ స్థానాలకు తిరిగి మళ్లించారు.