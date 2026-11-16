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  4. Still Feels Like Science Fiction : Sundar Pichai Congratulates SpaceX After Historic Starship Catch
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (09:47 IST)

స్టార్ షిప్ క్యాచ్ చూస్తుంటే సైన్ ఫిక్షన్ సినిమాలాగే వుంది : సుందర్ పిచాయ్

starship space x
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (09:47 IST)
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అంతరిక్ష ప్రయోగాల చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయిని నమోదు చేసిన ప్రైవేట్ స్పేస్ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్‌పై గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. స్టార్‌షిప్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ 15 ప్రయోగంలో భాగంగా, రాకెట్ అప్పర్ స్టేజ్‌ను లాంచ్ టవర్‌కు అమర్చిన మెకానికల్ ఆర్మ్స్ ("మెకాజిల్లా") విజయవంతంగా ఒడిసిపట్టడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
 
ఈ అద్భుత ఘట్టంపై సుందర్ పిచాయ్ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' ద్వారా స్పందిస్తూ.. 'స్టార్‌షిప్‌ను క్యాచ్ చేసినందుకు స్పేస్ఎక్స్‌కు హృదయపూర్వక అభినందనలు. దీన్ని చూస్తుంటే ఇంకా సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలానే అనిపిస్తోంది. ఈ దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడం ఎంతో అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇచ్చింది. ముందుకు సాగండి!' అంటూ పోస్ట్ చేశారు. పిచాయ్ చేసిన ఈ అభినందన పోస్టుకు స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ 'థ్యాంక్స్' అంటూ హార్ట్ ఎమోజీతో స్పందించారు.
 
టెక్సా‌స్‌లోని స్టార్టేబేస్ ప్రయోగ వేదిక నుంచి నవంబరు 14వ తేదీన నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన స్టార్షిప్, నిర్ణీత కక్ష్యలోకి చేరుకుని 26 స్టార్అంక్ V3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా మోహరించింది. అనంతరం అంతరిక్షంలో దాదాపు 22.5 గంటల పాటు గడిపి, భూమి చుట్టూ 14 సార్లు పరిభ్రమించింది. ఆ తర్వాత భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించిన స్టార్‌షిప్, తన మూడు ర్యాప్టర్ ఇంజిన్ల సాయంతో వేగాన్ని నియంత్రించుకుంటూ నిలువుగా కిందికి దిగింది. లాంచ్ ప్యాడ్ వద్ద ఉన్న మెకాజిల్లా టవర్ చేతులు దానిని క్షేమంగా ఒడిసిపట్టాయి. అంతరిక్ష కక్ష్యకు వెళ్లి వచ్చిన అప్పర్ స్టేజ్ రాకెట్‌ను ప్రయోగ వేదిక వద్దే ఈ తరహాలో ఒడిసిపట్టడం ప్రపంచంలో ఇదే తొలిసారి.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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