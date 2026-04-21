చైనా డ్యాష్ కిందకి నీళ్లు, హార్మూజ్ మీదెలా అవుతుంది? ఇరాన్కి జిన్పింగ్ స్వీట్ షాక్
ఎవడి డ్యాష్ కిందకి నీళ్లు వస్తే వాడే పైకి లేస్తాడు అనేది సామెత. డ్యాష్ అంటే వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అలాగే చైనా పరిస్థితి మారింది. చీటికిమాటికి ఇరాన్ హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడం చైనాకు ఎంతమాత్రం రుచించడంలేదు. ఆ మార్గం ద్వారానే చైనాకు ముడిచమురు రవాణా అవుతోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తల నేపధ్యంలో చైనా వద్ద చమురు నిల్వలు క్రమంగా కరిగిపోతున్నాయి. మరోవైపు అమెరికా సైతం హార్మూజ్ జలసంధిని భేషరుతుగా ఇరాన్ తెరిచి పెట్టాలని వాదిస్తోంది.
కానీ ఇరాన్ అందుకు సిద్ధంగా లేదు. దీనితో చైనా ఇబ్బందుల్లో పడుతోంది. సమస్య కొలిక్కి వచ్చిందని చైనా ఎదురుచూసింది కానీ అట్లా జరగలేదు. అందువల్ల జిన్ పింగ్ చాలా గ్యాప్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఇరాన్ చేస్తున్న పని మంచిపని కాదని తేల్చేసారు. సముద్రమార్గం అనేది ఎవడబ్బా సొత్తు కాదన్నట్లు మాట్లాడారు. హార్మూజ్ జలసంధి ద్వారా వేలాది నౌకలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. దాన్ని మూసివేస్తే ప్రపంచంలోని దేశాలు ఇబ్బందులు పడతాయి. అది అంతర్జాతీయ రవాణా మార్గం. దాన్ని మూసివేసే హక్కు ఎవరికీ లేదంటూ ఇరాన్ దేశానికి స్వీట్ షాక్ ఇచ్చింది.
ఐతే అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలతో ఇరాన్ మధ్య తలెత్తిన యుద్ధం చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని జిన్ పింగ్ పిలుపునిచ్చారు. యుద్ధంతో ఏ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదనీ, అందువల్ల శాంతియుత చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు.
దౌత్యమార్గాల ద్వారా ఎంతటి జఠిలమైన సమస్యలైనా ఇట్టే పరిష్కారమవుతాయని ఆయన అన్నారు. అందువల్ల ఇరుదేశాలు ఘర్షణలకు పోకుండా, ఉద్రిక్తలను పెంచకుండా శాంతియుత వాతావరణానికి బాటలు వేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ ఆకాంక్షించారు. మంచిదే.. అందరూ కోరుకుంటున్నది అదే కదా. మరి యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుంటారో చూడాలి.