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  4. Strait of Hormuz opened: Oil tankers rush frantically; 19 million barrels in a single day, Trump utter surprise
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (22:56 IST)

హార్మూజ్ జలసంధిని తెరిచారు: పిచ్చిపట్టినట్లు చమురు నౌకలు పరుగులు, ఒక్కరోజే 1.9 కోట్ల బ్యారెళ్లు

donald trump
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (22:56 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (22:57 IST)
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ఏందయ్యా. ఇదేందయ్యా బాబూ. హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి పిచ్చిపట్టినట్లు ఇట్లా చమురు తోడుకుని నౌకలు బిరబిరా వెళ్లిపోతున్నాయే. ఈ సీన్ చూసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్... ఇక హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేయడం ఎవ్వరి తరం కాదని అంటున్నారు. ప్రపంచ దేశాలు ఎన్నో రోజుల నుంచి చమురు కోసం చకోర పక్షుల్లా ఎదురుచూస్తున్నాయని, ఇప్పుడు జలసంధిని తెరవగానే బారులుతీరి చమురు కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్తున్నట్లు ట్రంప్ తన ట్రూత్ లో పేర్కొన్నారు. సోమవారం నాడు ఒక్కరోజే 1.9 కోట్ల బ్యారెళ్ల ముడి చమురు రవాణా జరిగిందనీ, ఇది రికార్డు అని చెప్పారు.
 
ఇరాన్-అమెరికా ఒప్పందం గురించి చెబుతూ... ఆ ఒప్పందంలో వున్న షరతులను అమెరికా ఎంత చిత్తశుద్ధితో అమలుచేస్తుందో ఇరాన్ కూడా అలాగే చేయాల్సి వుంటుందన్నారు. ఒకవేళ తోక జాడిస్తే ఏం చేయాలో కూడా తమకు తెలుసునని అన్నారు. ఐతే ఇరాన్ ఇక యుద్ధం మాట ఎత్తదని అనుకుంటున్నట్లు ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇపుడు ఇరాన్ దేశానికి అమెరికా సాయం ఎంతో ముఖ్యం. అందువల్ల ఇరు దేశాలు కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్తాయి అంటూ చెప్పారు.
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ఐవీఆర్

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