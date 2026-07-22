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ఆస్ట్రేలియా బాండీ బీచ్ కాల్పుల ఘటన హీరోకు సిడ్నీలో శాశ్వత నివాసం
ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరంలో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన బాండీ బీచ్లో గత యేడాది డిసెంబరు నెలలో జరిగిన కాల్పలు ఘటనలో నిందితుడి సొంత ఊరిగా హైదరాబాద్ పేరు వినిపించింది. ఈ కాల్పులకు పాల్పడిన తండ్రీకొడుకు సాజిద్ అక్రమ్, నవీద్ అక్రమ్కు హైదరాబాద్ మూలాలున్నాయి. తండ్రీకొడుకులు కాల్పులకు తెగబడటంతో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ షూటింగ్ ఘటన హైదరాబాద్కు అపఖ్యాతి తీసుకురాగా.. ఈ నగరానికే చెందిన రెహ్మత్ పాషా మాత్రం నాడు కాల్పుల సమయంలో అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించి ప్రజలను కాపాడాడు. పాషా తెగువకు మెచ్చి శాశ్వత నివాస హోదాను కల్పిస్తున్నట్లు ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించింది. కాల్పుల వేళ ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్ దాదాపు 18 నుంచి 20 మందిని కాపాడారు.
బాండీబీచ్లో పర్యాటకులు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న సమయంలో బీచ్లోకి ప్రవేశించిన ఇద్దరు గన్మెన్లు ఒక్కసారిగా ఫైరింగ్ మొదలుపెట్టడంతో పర్యాటకులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని పరుగులు తీశారు. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న రెహ్మత్ పాషా తూటాలను తప్పించుకున్నారు. ఆ ఘటనతో షాక్కు గురైన అతడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోకుండా.. కొనఊపిరితో రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్నవారిని అంబులెన్స్ల వద్దకు చేర్చాడు. అలా దాదాపు 20 మంది ప్రాణాలు నిలిచేలా ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించారు. అందుకు ప్రతిఫలంగానే ఈ పౌరసత్వం దక్కింది. దాంతో ఇప్పుడు అతడి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లనున్నారు.
ఇప్పటికే అతడి పేరును పలు సాహస అవార్డులకు నామినేట్ చేశారు. అంతేగాకుండా ఘటన సమయంలో అతడు ధరించిన టోపీని సిడ్నీ మ్యూజింలో ప్రదర్శనకు ఉంచాలని అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు. మరోవైపు.. ఆనాటి షూటింగ్ను అతడు కొంతకాలం పాటు మర్చిపోలేకపోయాడు. ఆ చేదు అనుభవం నుంచి బయటపడేందుకు చికిత్స కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. దాంతో డ్రైవింగ్ వృత్తిని చేయలేకపోయానని మీడియాకు వెల్లడించారు.
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జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
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72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.