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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (10:20 IST)

ఆస్ట్రేలియా బాండీ బీచ్‌ కాల్పుల ఘటన హీరోకు సిడ్నీలో శాశ్వత నివాసం

bondi beach hero pasha
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:20 IST)
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ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరంలో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన బాండీ బీచ్‌లో గత యేడాది డిసెంబరు నెలలో జరిగిన కాల్పలు ఘటనలో నిందితుడి సొంత ఊరిగా హైదరాబాద్ పేరు వినిపించింది. ఈ కాల్పులకు పాల్పడిన తండ్రీకొడుకు సాజిద్ అక్రమ్, నవీద్ అక్రమ్‌కు హైదరాబాద్ మూలాలున్నాయి. తండ్రీకొడుకులు కాల్పులకు తెగబడటంతో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ షూటింగ్‌ ఘటన హైదరాబాద్‌కు అపఖ్యాతి తీసుకురాగా.. ఈ నగరానికే చెందిన రెహ్మత్ పాషా మాత్రం నాడు కాల్పుల సమయంలో అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించి ప్రజలను కాపాడాడు. పాషా తెగువకు మెచ్చి శాశ్వత నివాస హోదాను కల్పిస్తున్నట్లు ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించింది. కాల్పుల వేళ ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్ దాదాపు 18 నుంచి 20 మందిని కాపాడారు.
 
బాండీబీచ్‌లో పర్యాటకులు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న సమయంలో బీచ్‌లోకి ప్రవేశించిన ఇద్దరు గన్‌మెన్లు ఒక్కసారిగా ఫైరింగ్‌ మొదలుపెట్టడంతో పర్యాటకులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని పరుగులు తీశారు. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న రెహ్మత్ పాషా తూటాలను తప్పించుకున్నారు. ఆ ఘటనతో షాక్‌కు గురైన అతడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోకుండా.. కొనఊపిరితో రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్నవారిని అంబులెన్స్‌ల వద్దకు చేర్చాడు. అలా దాదాపు 20 మంది ప్రాణాలు నిలిచేలా ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించారు. అందుకు ప్రతిఫలంగానే ఈ పౌరసత్వం దక్కింది. దాంతో ఇప్పుడు అతడి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లనున్నారు.
 
ఇప్పటికే అతడి పేరును పలు సాహస అవార్డులకు నామినేట్ చేశారు. అంతేగాకుండా ఘటన సమయంలో అతడు ధరించిన టోపీని సిడ్నీ మ్యూజింలో ప్రదర్శనకు ఉంచాలని అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు. మరోవైపు.. ఆనాటి షూటింగ్‌ను అతడు కొంతకాలం పాటు మర్చిపోలేకపోయాడు. ఆ చేదు అనుభవం నుంచి బయటపడేందుకు చికిత్స కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. దాంతో డ్రైవింగ్‌ వృత్తిని చేయలేకపోయానని మీడియాకు వెల్లడించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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