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కువైట్లో నిజామాబాద్ వ్యక్తి మృతి.. ఎడారిలో పూడ్చి పెట్టేశారు.. చంపేశారా.. లేకుంటే?
కువైట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన 29 ఏళ్ల వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా అతని మృతదేహాన్ని కొందరు పరిచయస్తులు ఎడారిలో పూడ్చిపెట్టినట్లు సమాచారం. మృతుడిని నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం కోరట్పల్లి తండాకు చెందిన కైలాష్గా గుర్తించారు.
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ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లిన అతను అల్ సల్మీ ప్రాంతంలో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, అక్కడే నివసిస్తున్న తన సొంత ప్రాంతానికి చెందిన ఒక తండ్రీకొడుకులతో అతనికి ఇటీవల పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది మార్చి 19న, ఒక పాడైన ఎక్స్వేటర్ను బాగు చేయడానికి ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కైలాష్ను ఎడారి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. మరమ్మతు పనులు జరుగుతుండగా, ప్రమాదవశాత్తు అతను మరణించినట్లు భావిస్తున్నారు.
చట్టపరమైన చిక్కులు వస్తాయని భయపడి, నిందితులు అతని మృతదేహాన్ని సల్మీ ఎడారిలో పాతిపెట్టి అక్కడి నుండి పారిపోయారు. కైలాష్ అదృశ్యం కావడంతో, కువైట్లోని అతని బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా దర్యాప్తు ఆలస్యమైంది.
ఇటీవల, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించి, ఒక అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితులలో ఒకరైన గణేష్, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా నిజామాబాద్లోని తన స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడని సమాచారం.
వివరాలు తెలిసిన తర్వాత, కైలాష్ కుటుంబ సభ్యులు న్యాయం కోసం డిచ్పల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదైంది. పరారీలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
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