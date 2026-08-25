అమెరికాలో తెలంగాణ యువకుడి ఆత్మహత్య.. ప్రేయసికి దూరంగా వుండటంతో..?
అమెరికాలో ప్రేమ విఫలమవడంతో యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే, నాగభైరవ కృష్ణ, విజయలక్ష్మి దంపతుల పెద్ద కుమారుడు 2023లో అమెరికా వెళ్లారు. వారి చిన్న కుమారుడు సాయి ప్రదీప్ 2024లో అమెరికాకు వెళ్లి, అక్కడ తన సోదరితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు.
Telangana
అమెరికాలో పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో, ప్రదీప్ సిద్దిపేటకు చెందిన ఒక యువతితో ప్రేమలో పడ్డాడు.
తొమ్మిది నెలల ప్రేమాయణం తర్వాత, వారిద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సాయి ప్రదీప్ ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు.
మొదట్లో అంగీకరించకపోయినా, చివరికి తల్లిదండ్రులు సమ్మతించారు. అయితే, తాను ప్రేమించిన యువతి దూరంగా ఉండటాన్ని తట్టుకోలేక ప్రదీప్ తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యాడు. ఈ నెల 21న, ఆమెకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందన లేకపోవడంతో, తీవ్ర ఆవేశానికి లోనైన సాయి ప్రదీప్ తన గదిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.