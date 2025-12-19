షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీన్ మరణం: బంగ్లాదేశ్లో మళ్లీ నిరసనలతో ఉద్రిక్తత
ప్రముఖ తిరుగుబాటు నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీన్ మరణం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో నిరసనలు, హింసకు దారితీయడంతో శుక్రవారం బంగ్లాదేశ్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బుధవారం ఎలాంటి హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకోనప్పటికీ, గురువారం రాత్రి ప్రధాన సలహాదారు యూనస్ ఇంక్విలాబ్ మంచ్ నాయకుడు హదీ మరణాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు, విధ్వంసం చోటుచేసుకున్నాయి. ఆయన మరణం గురించిన తొలి ప్రకటన ఇంతకుముందు ఇంక్విలాబ్ మంచ్ నుండే వెలువడింది.
ఫిబ్రవరి 12న జరగాల్సిన సాధారణ ఎన్నికలలో అభ్యర్థిగా ఉన్న హదీ, ఆరు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి సింగపూర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. గత వారం సెంట్రల్ ఢాకాలోని బిజోయ్నగర్ ప్రాంతంలో తన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ముసుగు ధరించిన సాయుధులు అతడి తలపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో గురువారం నిరసనకారులు వీధుల్లోకి వచ్చి వార్తాపత్రికల కార్యాలయాలపై దాడి చేశారు.
బంగ్లాదేశ్ వ్యవస్థాపక పితామహుడైన షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ నివాసమైన 32 ధన్మండిని ధ్వంసం చేశారు. ఆందోళనకారులు తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు చిట్టగాంగ్లోని భారత సహాయ హైకమిషనర్ నివాసంపై ఇటుకలు, రాళ్లు విసిరారు, కానీ ఎలాంటి నష్టం కలిగించడంలో విఫలమయ్యారు.
పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించి, లాఠీచార్జ్ చేసి గుంపును చెదరగొట్టి, 12 మంది నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీనియర్ అధికారులు సహాయ హైకమిషనర్కు భద్రతపై హామీ ఇచ్చారు. గత రాత్రి, గత సంవత్సరం 'జూలై తిరుగుబాటు'గా పిలువబడిన హింసాత్మక నిరసనకు నాయకత్వం వహించిన 'స్టూడెంట్స్ ఎగైనెస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్' (SAD) ఒక పెద్ద విభాగమైన నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ (NCP), ఢాకా విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో ఒక సంతాప యాత్రలో పాల్గొంది.
హదీని హత్య చేసిన హంతకులు నేరం చేసిన తర్వాత భారతదేశానికి పారిపోయారని ఆరోపిస్తూ, ఆ బృందం మద్దతుదారులు భారత్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. హంతకులను తిరిగి అప్పగించే వరకు భారత హైకమిషన్ను మూసివేయాలని వారు తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.