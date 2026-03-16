నా భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే.. నెలకు రూ.85వేలు అద్దె చెల్లించాల్సిందే
థాయ్లాండ్లో ఒక వింతైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తనను మోసం చేసిన భర్తకు తగిన గుణపాఠం చెప్పింది. తన భర్తతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళకు కూడా షాకిచ్చింది. తన భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే..తన భర్తకు అద్దెగా దాదాపు రూ.85వేలు అద్దె ఇవ్వాలని షరతు పెట్టింది.
భర్త దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగిస్తున్న ఈ వివాహేతర సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నాక భార్య ఈ షరతు విధించింది. తన భర్తను చాలాకాలం పాటు వాడుకుంటున్న మహిళ తనకు అద్దె చెల్లించాల్సిందేనని చెప్పింది. ఈ కథ హోన్-క్రాసేలో వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే, అటువంటి ఏర్పాటు థాయిలాండ్ చట్టాలను ఉల్లంఘించినట్లవుతుంది. కోర్టులో అమలు చేయలేమని న్యాయ నిపుణులు అంటున్నారు.
ప్రెజెంటర్ కాంచాయ్ కామ్నెర్డ్లాయ్ హోస్ట్ చేసిన ప్రముఖ థాయ్ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ హోన్-క్రాసేలో ఆ మహిళ కనిపించినప్పుడు బాధితురాలు కనిపించింది. అక్కడ ఆమె వివాహం క్రమంగా ఎలా విడిపోయిందో వివరాలను పంచుకుంది. ఖున్ క్వాంగ్గా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ, 21 సంవత్సరాల వయస్సులో విశ్వవిద్యాలయం నుండి పట్టభద్రురాలైనాక తన భర్తను వివాహం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఈ జంట దాదాపు ఒక దశాబ్దం పాటు కలిసి గడిపారు. ఇప్పుడు ఎనిమిదేళ్ల కొడుకు కూడా వున్నాడు. కానీ 2025 మధ్యలో ఒక అపరిచిత మహిళ తన భర్తను ఆన్లైన్లో ఫాలో అవుతుండటం గమనించినప్పుడు పరిస్థితులు మారడం ప్రారంభించాయి. తన భర్తకు అక్రమ సంబంధం ఉందని... ఇక భార్యతో వుండనని చెప్పేశాడు. ఆ వ్యక్తి తన ఇల్లు, కారు, అప్పులతో సహా కుటుంబానికి తాను చేయగలిగినదంతా ఇచ్చానని చెప్పడంతో ఆమె షాక్ అయ్యింది. ఆపై భర్త వేరొక మహిళతో సంసారం చేయడాన్ని గమనించి, తన భర్తకు అద్దెగా ఆమెను డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు బాధిత మహిళ తెలిపింది.
ఈ జంట తమ సంబంధాన్ని కొనసాగించి కలిసి జీవించాలనుకుంటే, వారు ఆమెకు నెలవారీగా 30,000 భాట్ - 15,000 భాట్ అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఆమె సూచించింది. ఆమె కథనం ప్రకారం, భర్తతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న సదరు మహిళ ఈ ఆలోచనకు అంగీకరించిందని, డబ్బు సమస్య కాదని పేర్కొంది. అయితే, భర్త ఈ ఏర్పాటును అంగీకరించడానికి నిరాకరించాడు.
థాయిలాండ్లో అలాంటి ఏర్పాటుకు చట్టపరమైన స్థానం ఉండదని న్యాయ నిపుణులు కూడా స్పష్టం చేశారు. వివాహం వెలుపల ప్రేమ సంబంధాన్ని కొనసాగించడానికి చెల్లింపుతో కూడిన ఒప్పందాలు ప్రజా నైతికత, చట్టపరమైన సూత్రాలను ఉల్లంఘిస్తాయని న్యాయవాది పాట్ అనుసోర్న్ అసురాపాంగ్ వివరించారు. అయితే తన జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి, తన పిల్లల బాగోగులు చూసుకునేందుకు డబ్బు అవసరమని ఖున్ క్వాంగ్ అనే సదరు బాధిత మహిళ తెలిపింది.