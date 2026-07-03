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11 యేళ్ల బాలుడి నిర్లక్ష్యం - 8 మంది సన్యాసులు దుర్మరణం (Video)
థాయ్లాండ్ రాష్ట్రంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. 11 యేళ్ల బాలుడి నిర్లక్ష్యాన్ని ఏకంగా ఎనిమిది మంది సన్యాసులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ విషాదకర ఘటన థాయ్లాండ్లోని ముక్దహాన్ అనే ప్రాంతంలో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ చూస్తుంటే వళ్లు గగుర్పాటుకు గురవుతుంది.
11 యేళ్ళ చిన్నబాలుడు తన తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా వారి పికప్ ట్రక్కు వాహనాన్ని తీసుకుని రోడ్డుపైకి వచ్చాడు. అయితే, డ్రైవింగ్పై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఆ వాహనం రోడ్డు పక్కన కాలినడకన ఆధ్యాత్మిక యాత్ర (తీర్థయాత్ర) చేస్తున్న బౌద్ధ సన్యాసుల గ్రూపుపైకి దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో అక్కడ 35 మంది సన్యాసులు, వారితో పాటు ఐదుగురు అనుచరులు ఉన్నారు. వీరిలో అనేక మంది గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
థాయ్లాండ్లో ఘోర ప్రమాదం.. 11 ఏళ్ల బాలుడి నిర్లక్ష్యానికి 8 మంది సన్యాసులు బలి..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 2, 2026
థాయ్లాండ్లోని ముక్దహాన్ ప్రాంతంలో ఒక విషాదకర సంఘటన..
11 ఏళ్ల ఒక చిన్న బాలుడు తన తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా వారి పికప్ ట్రక్కును (వాహనాన్ని) తీసుకుని రోడ్డుపైకి వచ్చాడు.
అయితే, డ్రైవింగ్పై… pic.twitter.com/uiUXMr10ff
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
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ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.