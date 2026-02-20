మీరు విధించిన టారిఫ్లు చెల్లవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్కి అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ, పీఎం మోడీ ఖుషీ
శుక్రవారం అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలన తీర్పును వెలువరించింది, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరించే ఆర్థిక విధానాలలో ఒకదాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసింది. జాతీయ అత్యవసర చట్టం కింద ట్రంప్ విధించిన భారీ సుంకాలను కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ వాణిజ్య యుద్ధం, భారతదేశం వంటి దేశాలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ నిర్ణయంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ IEEPAని ఉపయోగించి విధించిన సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. కోర్టు 6-3 మెజారిటీ నిర్ణయంలో అధ్యక్షుడి అధికారాలను వివరించింది.
IEEPA అంటే ఏమిటి?
అంతర్జాతీయ అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం (IEEPA) అంతర్జాతీయ అత్యవసర సమయంలో వాణిజ్యాన్ని నియంత్రించే అధికారాన్ని అధ్యక్షుడికి ఇస్తుంది, కానీ ఈ తాజా కోర్టు నిర్ణయం దానిని ఏకపక్షంగా సుంకాలను విధించడానికి ఉపయోగించరాదని స్పష్టం చేస్తుంది. మెజారిటీ అభిప్రాయాన్ని రాసిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జాన్ రాబర్ట్స్ అధ్యక్షుడి అధికారాలపై బలమైన వైఖరిని తీసుకున్నారు. అధ్యక్షుడు ఏకపక్షంగా అపరిమిత సుంకాలను విధించే, వాటిని ఇష్టానుసారంగా మార్చే అధికారం కలిగి ఉన్నట్లుగా ప్రభుత్వం IEEPAని వ్యాఖ్యానిస్తోందని ఆయన తన అభిప్రాయంలో రాశారు.
ఈ విధానం మొత్తం వ్యవస్థను తలక్రిందులు చేసే టారిఫ్ విధానంపై అధ్యక్షుడి అధికారాన్ని భారీగా విస్తరించడం అవుతుంది. IEEPA యొక్క అర్ధ దశాబ్ద కాలం ఉనికిలో, ఇంత పెద్ద ఎత్తున సుంకాలను విధించడానికి ఏ అధ్యక్షుడు కూడా ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించలేదని రాబర్ట్స్ మరింత నొక్కిచెప్పారు. ఈ సుంకాలు ట్రంప్ అధికార పరిధికి మించినవని సూచిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు విభేదించారు
ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు- న్యాయమూర్తులు క్లారెన్స్ థామస్, శామ్యూల్ అలిటో, బ్రెట్ కవనాగ్ - ఈ నిర్ణయంతో విభేదించారు. మెజారిటీకి వ్యతిరేకంగా వ్రాస్తూ, జస్టిస్ క్లారెన్స్ థామస్ చట్టం యొక్క లేఖ లేదా రాజ్యాంగం అధ్యక్షుడికి వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇవ్వడానికి ఒక ఆధారాన్ని అందించలేదని పేర్కొన్నారు. ఇతర దేశాలతో వాణిజ్యం, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన చట్టాల అమలుకు సంబంధించిన విషయాలలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి విస్తృత విచక్షణ, అధికారాలను మంజూరు చేయగలదని కోర్టు చాలా కాలంగా తీర్పు చెప్పింది.
$175 బిలియన్లను తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, IEEPA కింద విధించిన సుంకాలు ఇప్పటివరకు $175 బిలియన్లకు పైగా (సుమారు ₹14.5 లక్షల కోట్లు) ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి. కోర్టు ఈ సుంకాలను చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించిన తర్వాత, ట్రంప్ పరిపాలన ఈ గణనీయమైన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సి రావచ్చు.
భారతదేశం ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం అవుతుంది
అధికార బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత, ట్రంప్ ఏప్రిల్ 2వ తేదీని విముక్తి దినోత్సవంగా జరుపుకున్నారు. భారతదేశంతో సహా అనేక దేశాలపై పరస్పర సుంకాలను విధించారు. భారతదేశంతో వాణిజ్య లోటును జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిగా ఆయన ప్రకటించారు. హార్లే-డేవిడ్సన్ మోటార్ సైకిళ్ళు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వైద్య పరికరాలపై భారతదేశం యొక్క పన్ను నిర్మాణాన్ని ట్రంప్ పదేపదే విమర్శించారు. భారతదేశం రష్యా నుండి చౌకగా చమురు కొనుగోలు చేయడానికి వ్యతిరేకంగా సుంకాలను ఆయుధంగా ఉపయోగించాలని కూడా ట్రంప్ సూచించారు. భారతదేశం- యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాణిజ్యం ఏటా $190 బిలియన్లను దాటింది. కోర్టు నిర్ణయంతో ఫార్మా, టెక్స్టైల్, ఐటి రంగాలలోని భారత ఎగుమతిదారులకు గొప్ప ఉపశమనం కలిగించగలదు.