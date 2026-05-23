బంగ్లాదేశ్లో వైరల్ అవుతున్న తెల్ల దున్నపోతు పేరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంట... ఎందుకంటే?
బంగ్లాదేశ్లో అరుదైన తెల్ల దున్నపోతు పేరును ‘డొనాల్డ్ ట్రంప్’ అని పెట్టి నానా హంగామా చేస్తున్నారు. ఈద్-ఉల్-అధాకు ముందు దానిని చూడటానికి జనం తరలివస్తున్నారు. ఈద్-ఉల్-అధా (బక్రా ఈద్) పండుగకు ముందు, బంగ్లాదేశ్లో పొడవాటి బంగారు రంగు వెంట్రుకలతో ఉన్న ఒక అరుదైన అల్బినో(తెల్ల) దున్నపోతు అకస్మాత్తుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆసక్తిగల ప్రేక్షకులు భారీ సంఖ్యలో ఈ జంతువును చూడటానికి తరలివస్తున్నారు, చాలామంది ఇది అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను పోలి ఉందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, రాజధాని ఢాకా సమీపంలోని నారాయణగంజ్ జిల్లాలోని ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పెంచబడిన, సుమారు 700 కిలోగ్రాముల (1,540 పౌండ్లు) బరువున్న ఈ దున్నపోతుకు "డొనాల్డ్ ట్రంప్" అని పేరు పెట్టారు. దాని నుదుటిపై వేలాడుతున్న లేత రంగు వెంట్రుకల గుత్తి కారణంగా దీనికి ఈ పేరు పెట్టారు. ఈ లక్షణం అమెరికా నాయకుడి సుప్రసిద్ధ, ట్రేడ్మార్క్ కేశాలంకరణతో ఖచ్చితంగా సరిపోలుతుందని చాలామంది అంటున్నారు.
ఈ విలక్షణమైన రంగు గల జంతువుతో సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి, వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి ప్రతిరోజూ డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు ఫామ్కు వస్తుంటారు. వీరిలో చాలామంది ప్రత్యేకంగా ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే సుదూర జిల్లాల నుండి ప్రయాణించి వస్తుంటారు. ఈ దున్నపోతు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కూడా వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
ఫామ్ యజమాని, జియావుద్దీన్ మృధా ఇలా అన్నారు, దీని తల ముందు భాగంలోని వెంట్రుకలు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వెంట్రుకలను పోలి ఉండటంతో, మా తమ్ముడు ఈ దున్నపోతుకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అని పేరు పెట్టాడు. దీని రూపం విలక్షణంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది స్వభావరీత్యా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక అల్బినో దున్నపోతు, ఈ రకమైన జంతువులు సాధారణంగా శాంతంగా ఉంటాయి, రెచ్చగొడితే తప్ప దూకుడుగా మారవు.
ఈద్ పండుగ సమయంలో విలక్షణమైన జంతువులు తరచుగా వైరల్ అవుతాయి. ఈద్ వరకు ఈ దున్నపోతు ఆరోగ్యంగా, మంచి స్థితిలో ఉండేలా చూసుకోవడానికి, దానికి రోజుకు నాలుగు సార్లు స్నానం చేయించడం, నాలుగు సార్లు మేత పెట్టడం వంటి ప్రత్యేక సంరక్షణ అవసరమని మృధా వివరించారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.
Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.