విమానంలో 206 మంది, ల్యాండ్ అవుతుండగా ఊడిన ముందు టైరు, వామ్మో...
ఆదివారం నాడు ఘోర విమాన ప్రమాదం తృటిలో తప్పిపోయింది. విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా దాని ముందు చక్రం ఊడి కిందపడిపోయింది. ఐతే పైలెట్ అత్యంత చాకచక్యంతో విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయడంతో విమానంలో వున్న 206 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
చికాగోలోని ఓహేర్ ఇంటర్నేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఓర్లాండోకి యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం సిబ్బందిసహా 206 మందితో బయలుదేరింది. ఐతే విమానం ఓర్లాండోలో ల్యాండ్ అవుతుండగా అకస్మాత్తుగా విమానం ముందు టైరు ఊడి కిందపడిపోయింది. దీనితో పైలెట్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి విమానాన్ని ల్యాండ్ చేసాడు. ఐతే ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం క్రాష్ ల్యాండ్ అయినట్లు వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధం ఏమై వుంటుందని విమానయాన అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.