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  4. Tourist plane crashes in Peru, killing 13 on Nazca Lines sightseeing flight
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (14:20 IST)

ఆకాశం చూడాలని విమానం ఎక్కారు.. అంతలోనే అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు...

peru flight accident
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (14:20 IST)
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ఆకాశం చూడాలని విమానం ఎక్కిన కొందరు పర్యాటకులు విమాన ప్రమాదంలో అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు. పెరూలోని నాజ్కా నగర సమీపంలో పర్యాటకుల విమానం కుప్పకూలి 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రఖ్యాత నాజ్కా లైన్స్‌‌ను ఆకాశం నుంచి చూడాలని వీరు విమానం ఎక్కారు. అయితే.. వీరి ప్రయాణం విషాదాంతంగా మారింది.
 
మృతుల్లో ఇద్దరు జర్మనీ, ఇద్దరు స్పెయిన్, ఏడుగురు ఇటలీ, ఇద్దరు విమాన సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సమీపంలోని ఇకా నగరం నుంచి నాజ్కా లైన్స్‌ను వీక్షించేందుకు విమానంలో ప్రయాణికులు బయలుదేరారు. పెరూ ఎడారి నేల మీద వేల ఏళ్ల కిందట చెక్కిన నాజ్కా లైన్స్‌ను ఆకాశం నుంచి చూడాలని ఆశతో వెళ్లిన వారికి అదే చివరి ప్రయాణంగా మారింది. బయలుదేరిన కొద్ది సేపటికే విమానం ఓ పొలంలో కుప్పకూలింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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