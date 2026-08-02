ఆకాశం చూడాలని విమానం ఎక్కారు.. అంతలోనే అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు...
ఆకాశం చూడాలని విమానం ఎక్కిన కొందరు పర్యాటకులు విమాన ప్రమాదంలో అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు. పెరూలోని నాజ్కా నగర సమీపంలో పర్యాటకుల విమానం కుప్పకూలి 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రఖ్యాత నాజ్కా లైన్స్ను ఆకాశం నుంచి చూడాలని వీరు విమానం ఎక్కారు. అయితే.. వీరి ప్రయాణం విషాదాంతంగా మారింది.
మృతుల్లో ఇద్దరు జర్మనీ, ఇద్దరు స్పెయిన్, ఏడుగురు ఇటలీ, ఇద్దరు విమాన సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సమీపంలోని ఇకా నగరం నుంచి నాజ్కా లైన్స్ను వీక్షించేందుకు విమానంలో ప్రయాణికులు బయలుదేరారు. పెరూ ఎడారి నేల మీద వేల ఏళ్ల కిందట చెక్కిన నాజ్కా లైన్స్ను ఆకాశం నుంచి చూడాలని ఆశతో వెళ్లిన వారికి అదే చివరి ప్రయాణంగా మారింది. బయలుదేరిన కొద్ది సేపటికే విమానం ఓ పొలంలో కుప్పకూలింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.