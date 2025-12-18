పాకిస్థాన్పై ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రతీకారం.. కునార్ నదిపై ప్రాజెక్టు.. అది జరిగితే ఏడారే
పాకిస్థాన్పై ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఇరు దేశాలకు ప్రధాన నీటి వనరుగా ఉన్న కునార్ నది నీటిని మళ్లించే ప్రాజెక్ట్కు తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. కునార్ నది నుంచి నంగర్ హార్లోని దారుంతా డ్యామ్కు నీటిని మళ్ళించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. దీనిపై తుది నిర్ణయం కోసం ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఆర్థిక కమిషన్కు పంపింది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే ఆప్ఘనిస్థాన్ నంగర్హార్ ప్రావిన్సుల్లో వ్యవసాయ భూములకు నీటి కొరత తీరుతుంది. ఇది ఆ దేశానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. కానీ పాకిస్తాన్కు మాత్రం గట్టిదెబ్బ తప్పదు. కునార్ నది నీరు రాకపోతే పాకిస్థాన్లో ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ఏడిరిగా మారి పోతుంది. కునార్ నది సుమారు 500 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది.
పాకిస్తాన్లో ప్రవహించే పెద్ద నదుల్లో కునార్ నది ఒకటి. వ్యవసాయం, తాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ముఖ్యమైన వనరుగా ఇది ఉంది. కునార్ నది పాకిస్థాన్లోకి తిరిగి ప్రవేశించే ముందు దానిపై ఆనకట్టలు నిర్మిస్తే...అక్కడి వ్యవసాయం, తాగునీరు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు నీటి లభ్యత తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్ను డ్యామ్ నిర్మించకుండా ఆపడానికి పాకిస్తాన్కు ఎలాంటి అవకాశాలు కూడా లేవు. సింధుజలాల మాదిరిగా..ఈ నదిపై కాబూల్తో పాక్కు ఎటువంటి ఒప్పందాలు కూడా లేవు.