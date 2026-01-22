హమ్మయ్య.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ యూటర్న్ తీసుకున్నారు... ఆ సుంకాలు రద్దు
గ్రీన్లాండ్ నియంత్రణకు సంబంధించి యూరప్లోని అమెరికా మిత్రదేశాలపై విధించ తలపెట్టిన సుంకాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బుధవారం ప్రకటించారు. ఆర్కిటిక్ భద్రతకు సంబంధించి అధ్యక్షుడు, నాటో అధినేత ఒక భవిష్యత్ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదాపై అంగీకరించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ ద్వీపం యాజమాన్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని ట్రంప్ ఇంతకు ముందు పట్టుబట్టిన కొన్ని గంటలకే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడంతో, దీనిని ఒక ఆకస్మిక యూ-టర్న్గా అభివర్ణించారు.
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన 'శాంతి మండలి'లో చేరమని పంపిన ఆహ్వానాన్ని రష్యా పరిశీలిస్తుందని అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ బుధవారం తెలిపారు.
మాకు పంపిన పత్రాలను అధ్యయనం చేయాలని, ఈ విషయంపై మా వ్యూహాత్మక భాగస్వాములతో సంప్రదించాలని రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించడం జరిగింది... అని పుతిన్ టెలివిజన్లో ప్రసారమైన ప్రభుత్వ సమావేశంలో అన్నారు. "ఆ తర్వాతే మేము ఈ ఆహ్వానానికి సమాధానం ఇవ్వగలుగుతామని పుతిన్ తెలిపారు.