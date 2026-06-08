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  4. Trump faced questions about the war with Iran; he took the microphone, dropped it on the ground, and stomped on it with his boot
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (22:42 IST)

ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్‌కి ప్రశ్నలు, మైక్ తీసి కింద పడేసి బూటు కాలితో తొక్కేసారు, వీడియో

Trump stomped on mike with his boot
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (22:42 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (22:46 IST)
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్తల్లో వ్యక్తిగా వుంటుంటారు. కొన్నిసార్లు ఆయన చేసే ప్రకటనలు తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతుంటాయి. ఇంకొన్నిసార్లు ఆయన చేష్టలు ఇబ్బందికరంగానూ వుంటాయి. తాజాగా ఆయన పాల్గొన్న మీట్ ది ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్ వేసిన ప్రశ్నలకు తీవ్ర అసహానానికి గురయ్యారు.
 
హోస్ట్ ప్రశ్నిస్తూ... ఇరాన్ యుద్ధం ముగించడానికి జరుగుతున్న చర్చలు ఎక్కడివరకూ వచ్చాయంటూ అడిగారు. ఇంక గత ప్రభుత్వంపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఆరోపణలకు ఆధారాలు చూపించాలంటూ హోస్ట్ అడగటంతో ట్రంప్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. మైక్ తీసి కింద పడేసారు. ఇక ఇప్పటివరకూ చెప్పింది చాలు... టైమ్ అయిపోయింది అంటూ బూటు కాలి కింద మైకును తొక్కి పచ్చడి చేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ వీడియో కాస్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
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ఐవీఆర్

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